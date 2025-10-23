  • 23.10.2025, 11:41:32
Minister Marterbauer und Staatssekretärin Eibinger-Miedl tief betroffen über das Ableben des Salzburger Finanzlandesrates Josef Schwaiger

Wien (OTS) - 

Finanzminister Markus Marterbauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl zeigen sich tief betroffen über das plötzliche Ableben des Salzburger Finanzlandesrates Josef Schwaiger. Josef Schwaiger war seit dem Ausscheiden des ehemaligen Salzburger Landeshauptmanns Wilfried Haslauers aus der Politik für die Landesfinanzen verantwortlich und damit ein wichtiges Gegenüber des Finanzministeriums, wie etwa in den Verhandlungen zum neuen Stabilitätspakt.

Sowohl Finanzminister Marterbauer als auch Finanzstaatssekretärin Eibinger-Miedl zollen dem Verstorbenen größten Respekt und betonen, dass die Zusammenarbeit stets von einem konstruktiven Dialog und einer politischen Handschlagqualität geprägt war.

„Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der Familie und allen Weggefährten des Verstorbenen“, so Markus Marterbauer und Barbara Eibinger-Miedl.

