Grüne/Götze zu bisher unveröffentlichten Lobautunnel-Studien: Betonminister Hanke blendet Umwelt und Klima einfach aus

Studien lassen Wertschöpfung alternativer Investitionen sowie den Mehrwert unberührter Natur völlig außer Acht

Wien (OTS) - 

„Die Umwelt, die Natur und das Klima sind Hanke so egal, dass er sie in Studien gleich gar nicht erst untersuchen lässt“, kritisiert Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen, die drei bisher unveröffentlichten und der Wochenzeitung Falter zugespielten Lobautunnel-Studien, die einzig wirtschaftliche Aspekte betrachten.

„Wer Straßen sät, erntet mehr Verkehr. Das wissen wir seit Jahrzehnten – und selbst die Studien belegen es schwarz auf weiß: Es wird mehr Autos geben, mehr LKWs, mehr Verkehr. Und das mitten in der Klimakrise“, sagt Götze.

Auch die wirtschaftlichen Argumente hält Götze für fadenscheinig: „Die Wertschöpfung alternativer Investitionen sowie der Mehrwert der unberührten Natur werden völlig außer Acht gelassen. Verzweifelt werden irgendwelche wirtschaftlichen Effekte herbeigerechnet – aber selbst dort ist völlig klar: Der Nutzen bleibt zweifelhaft, der Schaden fürs Klima enorm. Der Lobautunnel ist kein Zukunftsprojekt, sondern ein Rückfall in alte Denkweisen.“

„Statt Milliarden in Beton zu gießen, braucht es Investitionen in Öffis, Radwege und in regionale Arbeitsplätze. Eine echte Verkehrswende schafft nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Lebensqualität und Klimaschutz zugleich“, betont Götze.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: presse@gruene.at

