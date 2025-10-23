  • 23.10.2025, 11:39:03
  • /
  • OTS0104

Peter Klien präsentiert „Gute Nacht Österreich“-Spezialsendung zum Nationalfeiertag

Neue Ausgabe der Late-Night-Satire am 24. Oktober in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Make Austria Great Again! Anlässlich des Nationalfeiertags erinnert „Gute Nacht Österreich“ in einer Spezialsendung am Freitag, dem 24. Oktober 2025, um 23.15 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON an die großen Zeiten unseres Landes. An jene Zeiten, in denen sich die heutige Alpenrepublik sogar bis zu den Anden erstreckt hat. Peter Klien stellt sich dabei die Frage: Warum sollten wir nicht unsere Werte von Neutralität und Gemütlichkeit in die Welt hinaustragen und zu alter Größe zurückkehren? Bernhard Murg ist als Korrespondent zugeschaltet.

Für „Gute Nacht Österreich“ gibt es auch einen Grund zu feiern: Unser Bundesheer ist 70 Jahre alt. Peter Klien wirft deshalb einen Blick in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Landesverteidigung. Und in ein neues Kinderbuch, das vom Verteidigungsministerium extra anlässlich des Nationalfeiertags herausgebracht wurde.

