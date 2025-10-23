„Rickerl – Musik is höchstens a Hobby“ am 27. Oktober als ORF-1-Premiere

Wien (OTS) -

Erich „Rickerl“ Bohacek (Voodoo Jürgens) ist ein strauchelnder Straßen- und Beislmusiker, der versucht, entlang des Existenzminimums über die Runden zu kommen, und hofft, mit seinen persönlichen, emotionalen Liedern Erfolg zu haben – sich dabei aber immer wieder selbst im Weg steht. Gleichzeitig versucht er in dem vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Spielfilm am Montag, dem 27. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere sowie auf ORF ON ein liebevoller Vater für seinen achtjährigen Sohn zu sein, der jedes zweite Wochenende bei ihm ist. Nach „Die beste aller Welten“ und „Der Fuchs“ wurde auch dieser Film von Regisseur und Drehbuchautor Adrian Goiginger mehrfach ausgezeichnet. Neben Voodoo Jürgens sind in weiteren Rollen u. a. auch Agnes Hausmann, Ben Winkler, Der Nino aus Wien, Clemens Aap Lindenberg, Linde Prelog, Ronald Seboth, Edith Hartmann, Rudi Larsen, Georg Biron, Nicole Beutler, Claudius von Stolzmann, Mitra Milasevic, Alex Miksch und Simon Morzé zu sehen.

Mehr zum Inhalt

Bereits seit Jahren arbeitet Erich „Rickerl“ Bohacek an seinem ersten Album, hat aber nicht den Mut und die Konsequenz, seine Songs ordentlich aufzuschreiben und bei seinem dubiosen Manager abzugeben. So zieht er mit seiner Gitarre durch die Wiener Beisln und Tschocherln, gibt für ein bisschen Trinkgeld seine Lieder zum Besten und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Die Straßen der Stadt, die skurrilen Figuren des Nachtlebens, all das macht seine Musik so einzigartig wie bewegend.

Sein Sohn Dominik lebt schon längst bei seiner Ex Viki (Agnes Hausmann) und ihrem neuen Freund Kurti (Claudius von Stolzmann). Und obwohl Rickerl versucht, ihm ein guter Vater zu sein, ist er zu sehr Freigeist und Chaot und steht sich zu sehr selbst im Weg, um eine emotionale Beziehung aufzubauen. Weder übernimmt er Verantwortung für seinen Sohn, noch traut er es sich selbst zu, seiner Singer-Songwriter-Leidenschaft zu folgen. Zu groß ist seine Angst vor Enttäuschung. Erst als Rickerl Gefahr läuft, seinen Sohn endgültig zu verlieren, merkt er, dass er sein Leben grundlegend ändern muss.

„Live im SK1 – Mit Voodoo Jürgens“ – Dacapo am 27. Oktober um 22.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Der Chronist, der Geschichtenerzähler, das Original: Voodoo Jürgens präsentiert seinen Sound und sich am Montag, dem 27. Oktober, um 22.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON „Live im SK1“. Einst Friedhofsgärtner, Model, Sexspielzeugverkäufer („aber nur ein paar Tage, dachte, das macht sich gut im Lebenslauf“) ist er mit seinem Amadeus-prämierten Album „’S klane Glücksspiel“ zu Gast. Voodoo Jürgens erzählt im Talk mit Benny Hörtnagl außerdem Geschichten über seine Anfänge in der Musikszene, darüber, wie aus David Voodoo wurde, über „sein Wien“, die wichtigsten Wien-Vokabeln für Nicht-Wiener:innen und seine Arbeit mit Jazz Gitti. Sie performt mit ihm auch live den Album-Titeltrack. Mit Kreiml & Samurai als weitere Special Guests präsentiert er die Geschichte der „3 Nagetiere“.