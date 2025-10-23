Tennis in der Stadthalle: Sinner heute live im ORF

Wien (OTS) -

Pflichttermin für alle Tennisfans: Jannik Sinner, der gestern in nur 58 Minuten ins Achtelfinale der Erste Bank Open eingezogen ist, trifft dort heute, am 23. Oktober 2025, auf seinen Landsmann Flavio Cobolli. ORF 1 überträgt ab 17.40 Uhr live, Dieter Derdak und Alexander Peya kommentieren, Oliver Polzer meldet sich aus der Wiener Stadthalle. Außerdem zeigt ORF SPORT + heute um 20.15 Uhr die Begegnung Tomás Martín Etcheverry gegen Lorenzo Musetti.

Der weitere Fahrplan im ORF

Freitag, 24. Oktober, 20.15 Uhr, OSP: Live Tag 5 (Highlights am 25. Oktober um 11.20 Uhr in ORF 1)

Samstag, 25. Oktober, 22.00 Uhr, OSP: Highlights Semifinalspiele (Highlights auch am 26. Oktober um 11.50 Uhr in ORF 1)

Sonntag, 26. Oktober, 17.30 Uhr, ORF 1: Highlights Finale (Highlights auch am 27. Oktober um 12.00 und 16.30 Uhr in OSP)

sport.ORF.at und ORF ON bringen ein multimediales Package zum Turnier, das von Streams der ORF-TV-Übertragungen und Sendungen (inkl. Videokollektion auf ORF ON) über aktuelle Storys bis zu Tabellen reicht. Im ORF TELETEXT werden ebenfalls wie gewohnt alle Infos bereitgestellt.