Anna Werner Friedmann ermittelt am 27. Oktober in einer ORF-2-Premiere erstmals mit Matthias Koeberlin rund um „Die Toten vom Bodensee“

Wien (OTS) -

Ein ungeklärter Mordfall drängte am 18. Mai 2025 in ORF 2 im 22. Film rund um „Die Toten vom Bodensee“ gemeinsam mit dem „Geisterschiff“ an die Oberfläche – und durchschnittlich 723.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 25 Prozent (12+) waren mit dabei. Am Montag, dem 27. Oktober, wird „Der Wunschbaum“ um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON zum Tatort, wenn Matthias Koeberlin beim Ermittlungseinsatz erstmals Unterstützung von seiner neuen Kollegin Anna Werner Friedmann erhält. Nach einem Leichenfund an dem regional bekannten Ort sieht sich das Duo im 23. Fall der erfolgreichen ORF/ZDF-Krimi-Reihe mit einer mysteriösen Mordserie konfrontiert. An ihrer Seite sind, wie gewohnt, Hary Prinz und Stefan Pohl zu sehen. Außerdem standen im Frühling 2024 in Episodenrollen u. a. auch Julian Looman, Kenda Hmeidan, Philip Birnstiel und Dominic Oley vor der Kamera. Regie führte Michael Schneider nach einem Drehbuch von Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep.

Anna Werner Friedmann: „Wie ein Kind im Zuckerlgeschäft“

Zu ihrer „Die Toten vom Bodensee“-Rolle sagt Anna Werner Friedmann: „In meiner Welt ist Mara Eisler eine Frau, die sich gerade von einem ‚flat affect‘ erholt, was bedeutet, dass man keinen Zugang zu seinen Emotionen hat. Sie spürt plötzlich Dinge, die sie nicht mehr einordnen kann. Das bringt Spontanität und die Möglichkeit, viele Facetten eines Menschen zu zeigen – große Leichtigkeit, aber auch einen Kampf, gewisse Dinge unterdrücken zu wollen, ohne zu wissen, wie.“ Und weiter: „Es gibt etwas sehr Pures an dieser Figur und es macht viel Spaß, das zu spielen und dem auf den Grund gehen zu können. Es entsteht eine überraschende, bewegte und herausfordernde Dynamik.“ Zu den Dreharbeiten: „Man fühlt sich wie ein Kind im Zuckerlgeschäft, weil man die ganze Zeit an tollen Orten spielen darf. Das macht es sehr besonders. Bregenz und Umgebung strotzen vor wunderbaren Plätzen.“

Mehr zum Inhalt

Rebecca Jauer wird vergiftet und aufgeknüpft im regional bekannten „Wunschbaum“ entdeckt. Doch warum hat der oder die Täter:in die Leiche ausgerechnet an diesem bekannten Ort so demonstrativ ausgestellt? Die Spuren führen zu einer Baumschule, deren Besitzerin der getöteten Rebecca tatsächlich einen Wunsch erfüllt hat: Sie hatte ihr eine Anstellung in der Firma ihres Bruders Stefan Prixner (Julian Looman) besorgt. Noch am gleichen Abend wird die Frau tot aufgefunden – ermordet mit dem gleichen Gift wie Rebecca. Die Kommissare sehen sich einer Mordserie gegenüber, in deren Verlauf auch noch Rebeccas Ex-Freund Oliver Lorenz (Dominic Oley) zum Opfer wird. Doch wo ist die Verbindung, die zum Täter führt?

„Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion der Rowboat Film- und Fernsehproduktion GmbH und der Graf Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit dem ZDF und dem ORF. Gefördert wird das Projekt von Fernsehfonds Austria, FISA+, Film in Austria (ABA) und dem Land Vorarlberg.

„Die Toten vom Bodensee“ auf ORF ON streamen

Der neue „Die Toten vom Bodensee“-Fall „Der Wunschbaum“ steht bereits 24 Stunden vor seiner ORF-2-Ausstrahlung auf ORF ON zur Verfügung, wo auch weitere Filme der beliebten ORF-Reihe gestreamt werden können.