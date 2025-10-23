„Soko Linz“ serviert mit Silvia Schneider am 28. Oktober in ORF 1 „Eine To(r)te zum Dessert“

Wien (OTS) -

Ein Todesfall bei einem Kochseminar – und die „Soko Linz“ ist live dabei! Am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, wird um 20.15 Uhr in ORF 1 (sowie bereits jetzt auf ORF ON) „Eine To(r)te zum Dessert“ kredenzt, wenn Silvia Schneider als Marketing-Expertin ihren letzten Event nicht lebend verlässt. In den Augen eines ebenfalls anwesenden Journalisten rückt dabei auch Katharina Stemberger alias Joe in den Kreis der Verdächtigen! Niemand weiß etwas, und niemand will’s gewesen sein, wenn die „Soko Kitzbühel“ um 21.05 Uhr in einem Dacapo „Unter Strom“ steht: Denn der Lehrling eines Elektrikerbetriebs ist durch einen mysteriösen Stromschlag ums Leben gekommen.

Mehr zu den Inhalten

„Soko Linz – Eine To(r)te zum Dessert“ (Dienstag, 28. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits auf ORF ON)

Mit u. a. Fabian Schiffkorn, Silvia Schneider, Pia Nives Welser, Nikolai Selikovsky und Lukas Watzl in Episodenrollen; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Die Marketing-Queen Romina Buchner (Silvia Schneider) stirbt vor den Augen von Joe (Katharina Stemberger) und Richie (Alexander Pschill) bei einem Kochseminar einer renommierten Linzer Dessertbar. Auch Hubert Steiner (Lukas Watzl), ein Journalist der Stadtzeitung, war bei Rominas Tod live dabei und wittert gleich eine große Geschichte, da er vermutet, dass Joe etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Biggi (Angelika Niedetzky) und ihr Vorgesetzter Pichlwanger (Michael Steinocher) müssen deshalb zusammenarbeiten und versuchen, den gordischen Knoten aus Neid, Missgunst und Intrigen zu entwirren, um diesen delikaten Fall zu lösen. Viele hätten ein Motiv, denn die exzentrische Romina Buchner hat gerne verbrannte Erde hinterlassen.

Die vierte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria und Land Oberösterreich.

„Soko Kitzbühel – Unter Strom“ (Dienstag, 28. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer sowie Sonja Romei in einer Episodenrolle; Regie: Gerald Liegel

Im Elektrikerbetrieb von Steffis (Veronika Polly) neuem Freund Gerhard (Matthias Hack) wird einer der Lehrlinge tot aufgefunden. Wie sich herausstellt, ist er durch einen absichtlich herbeigeführten Stromschlag gestorben, dem er sich allem Anschein nach auch noch freiwillig ausgesetzt hat. Während Steffi mit der unangenehmen Wahrheit konfrontiert wird, dass Gerhard mit der Firmenchefin Nora (Sonja Romei) verheiratet ist und ein Kind mit Behinderung hat, versuchen die Ermittler:innen herauszufinden, welches gefährliche Spiel Jonas (Anton Widauer) treibt – und wer den Stromregler so manipuliert hat, dass er zu einer tödlichen Waffe geworden ist ...

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Soko Linz“ und „Soko Kitzbühel“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen von „Soko Linz“ stehen bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zur Verfügung, wo sie, ebenso wie die Fälle der „Soko Kitzbühel“, auch nach ihrer Ausstrahlung abrufbar sind.