Erster PRVA Glanzstücke-Award in 4 Kategorien für exzellente Kommunikationsarbeit
Erfolgreiche Premiere: Zahlreiche Einreichungen zeigen die Vielfalt österreichischer Kommunikationsexzellenz. Goldstücke gingen an ÖAMTC, SONNENTOR, Grayling/öbv und IKEA Austria
Mit einer feierlichen Verleihung in der ÖBB Innovation Factory, wurden gestern erstmals die Glanzstücke-Awards des Public Relations Verband Austria (PRVA) vergeben. Der neue Kommunikationspreis für exzellente Einzelmaßnahmen ehrte herausragende Projekte, die sich in einer hochkarätigen Konkurrenz von zahlreichen Einreichungen durchsetzen konnten. Eine fachlich hochkarätige und unabhängige Jury wählte die Gewinner aus.
12 Sieger:innen als Glanzstücke gekürt
In den Kategorien Bewegtbild und Storytelling, Digitale Kommunikation, Events & PR-Maßnahmen sowie Print und Corporate Publishing wurden insgesamt 12 Glanzstücke ausgezeichnet, davon vier Kategoriesieger. Folgende Projekte konnten sich durchsetzen:
Kategorie „Bewegtbild und Storytelling“:
Kategoriesieger und Goldstück: "Herr Pius" – 70 Jahre ÖAMTC Pannenhilfe (ÖAMTC)
Die weiteren Glanzstücke: „Valentinstag bei IKEA Österreich ‚POV: Die Nachbarn putzen den Spiegel besser“ und „Das UNIQA Prinzip – Strategiefilm“
Kategorie „Digitale Komunikation“:
Kategoriesieger und Goldstück: würzige STORYTELLER Videocast (SONNENTOR)
Die weiteren Glanzstücke: „Worst Sleepover ever von IKEA Austria“ und „Faktencheck mit der Windkraft Simonsfeld“
Kategorie „Events & PR- Maßnahmen“:
Kategoriesieger und Goldstück: Medienaussendung Handynutzung: Newsjacking mit Mehrwert (Grayling und öbv)
Die weiteren Glanzstücke: „Austrian Orchesterflug von Austrian Airlines“ und „Wenn Nationalparks in die Wiener Innenstadt kommen von bettertogether“
Kategorie „Print & Corporate Publishing“:
Kategoriesieger und Goldstück: Nachhaltigkeitsbericht IKEA Österreich GJ22/23 (IKEA Austria)
Die weiteren Glanzstücke: „Crypto Stamp Island von Team Violet GmbH“ und „vi! – das Mitarbeiter:innen Magazin von Mitarbeiter:innen für Mitarbeiter:innen von IKEA Austria“
Der Vorstand des PRVA zeichnete zudem erstmals den/die „Young PRofessional des Jahres“ aus. Der Preis ging an die Kommunikatorin Clara Kaindel.
Jury würdigt Qualität der Einreichungen
PRVA-Vorstandsmitglied und Juryvorsitzender Kilian von Dallwitz zeigte sich überzeugt: „Der PRVA Glanzstücke-Award feiert kommunikatives Handwerk in seiner präzisesten Form: Einzelmaßnahmen, die echte Wirkung entfalten. Die Qualität der Einreichungen und die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie kleine Maßnahmen große Strahlkraft entwickeln können. Mit dem neuen Award rücken wir genau diese Arbeiten ins Rampenlicht und machen sichtbar, was im schnellen Takt unserer Branche sonst leicht übersehen wird."
Über den Glanzstücke-Award
Der Glanzstücke-Award ist eine Ergänzung zum Staatspreis Public Relations und zeichnet gezielt innovative und erfolgreiche kommunikative Einzelaktivitäten aus. Der Award wurde vom PRVA gemeinsam mit Hochschulprofessorin und Expertin für Krisenkommunikation Bettina Gneisz-Al-Ani und Martin Distl vom Content Marketing Forum konzipiert. Einreichungen sind in insgesamt 18 Unterkategorien möglich – von digitalen Formaten über Bewegtbild bis zu Print und Events.
Ausblick: Interessierte Kommunikationsprofis können sich bereits jetzt für die nächste Runde des Glanzstücke-Awards vormerken. Informationen zur Einreichung 2026 werden rechtzeitig auf der Website bekannt gegeben.
Weitere Informationen zu den Gewinnerprojekten sowie Bildmaterial auf Anfrage unter:
Website: https://prva.at/news/premiere-fuer-die-glanzstuecke-die-ersten-preistraegerinnen-wurden-ausgezeichnet/
Galerie im APA-Fotoservice: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/Mzk1Mjh8NTNlZWY5ZjBmM2M3ZGRjYTk0OTU3YzA1NmFlZjkyMjc=
