Erster PRVA Glanzstücke-Award in 4 Kategorien für exzellente Kommunikationsarbeit

Mit einer feierlichen Verleihung in der ÖBB Innovation Factory, wurden gestern erstmals die Glanzstücke-Awards des Public Relations Verband Austria (PRVA) vergeben. Der neue Kommunikationspreis für exzellente Einzelmaßnahmen ehrte herausragende Projekte, die sich in einer hochkarätigen Konkurrenz von zahlreichen Einreichungen durchsetzen konnten. Eine fachlich hochkarätige und unabhängige Jury wählte die Gewinner aus.

12 Sieger:innen als Glanzstücke gekürt

In den Kategorien Bewegtbild und Storytelling, Digitale Kommunikation, Events & PR-Maßnahmen sowie Print und Corporate Publishing wurden insgesamt 12 Glanzstücke ausgezeichnet, davon vier Kategoriesieger. Folgende Projekte konnten sich durchsetzen:



Kategorie „Bewegtbild und Storytelling“:

Kategorie „Digitale Komunikation“:



Kategorie „Events & PR- Maßnahmen“:

Kategorie „Print & Corporate Publishing“:

Der Vorstand des PRVA zeichnete zudem erstmals den/die „Young PRofessional des Jahres“ aus. Der Preis ging an die Kommunikatorin Clara Kaindel.

Jury würdigt Qualität der Einreichungen

PRVA-Vorstandsmitglied und Juryvorsitzender Kilian von Dallwitz zeigte sich überzeugt: „Der PRVA Glanzstücke-Award feiert kommunikatives Handwerk in seiner präzisesten Form: Einzelmaßnahmen, die echte Wirkung entfalten. Die Qualität der Einreichungen und die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie kleine Maßnahmen große Strahlkraft entwickeln können. Mit dem neuen Award rücken wir genau diese Arbeiten ins Rampenlicht und machen sichtbar, was im schnellen Takt unserer Branche sonst leicht übersehen wird."

Über den Glanzstücke-Award

Der Glanzstücke-Award ist eine Ergänzung zum Staatspreis Public Relations und zeichnet gezielt innovative und erfolgreiche kommunikative Einzelaktivitäten aus. Der Award wurde vom PRVA gemeinsam mit Hochschulprofessorin und Expertin für Krisenkommunikation Bettina Gneisz-Al-Ani und Martin Distl vom Content Marketing Forum konzipiert. Einreichungen sind in insgesamt 18 Unterkategorien möglich – von digitalen Formaten über Bewegtbild bis zu Print und Events.

Ausblick: Interessierte Kommunikationsprofis können sich bereits jetzt für die nächste Runde des Glanzstücke-Awards vormerken. Informationen zur Einreichung 2026 werden rechtzeitig auf der Website bekannt gegeben.

Weitere Informationen zu den Gewinnerprojekten sowie Bildmaterial auf Anfrage unter:

Website: https://prva.at/news/premiere-fuer-die-glanzstuecke-die-ersten-preistraegerinnen-wurden-ausgezeichnet/

Galerie im APA-Fotoservice: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/Mzk1Mjh8NTNlZWY5ZjBmM2M3ZGRjYTk0OTU3YzA1NmFlZjkyMjc=