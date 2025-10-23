AVISO: Terminvorschau zum Nationalfeiertag 2025

Wien (OTS) -

Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2025, tritt der Ministerrat im Bundeskanzleramt zusammen. Anlässlich des Ministerrates finden keine Medientermine statt. Im Anschluss legen Bundeskanzler Christian Stocker und die Mitglieder der Bundesregierung Kränze am Äußeren Burgtor nieder. Am Heldenplatz findet die traditionelle Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten des Österreichischen Bundesheeres statt.

Von 12.00 bis 17.00 Uhr lädt das Bundeskanzleramt zum „Tag der offenen Tür“. Bei einem Rundgang durch das Haus haben Besucherinnen und Besucher bis 17.00 Uhr die Möglichkeit die Repräsentationsräumlichkeiten zu besichtigen.

Termine für Medien:

10.00 Uhr

KRANZNIEDERLEGUNG am Äußeren Burgtor durch Bundeskanzler Stocker, die Mitglieder der Bundesregierung sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre

ab 11.00 Uhr

Festakt: 70 Jahre Österreichisches Bundesheer und Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten am Heldenplatz in Anwesenheit des Bundespräsidenten und der Bundesregierung.

12.00 bis 17.00 Uhr

„TAG DER OFFENEN TÜR“ IM BUNDESKANZLERAMT

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneingang links neben dem Sicherheitszelt vor dem Bundeskanzleramt. Letzter Einlass um 16.30 Uhr)

