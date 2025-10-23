STYLEJET druckt personalisierte Handyhüllen in nur 3 Minuten

Wien (OTS) -

MLINE, der österreichische Pionier für Handyzubehör launcht STYLEJET, einen Verkaufsvollautomat der hochwertige Handycases in nur 3 Minuten bedruckt: Lieblingsbild hochladen, ausdrucken und die personalisierte Hülle sofort mitnehmen.

STYLEJET verbindet Personalisierung und Verkaufsautomaten: aus 250 Handymodellen können 85 Schächte bestückt werden. MLINE CEO Rudolf Happl überzeugt die Automatisierung: “Bis jetzt ist die Personalisierung von Handyhüllen am hohen Personalaufwand und langen Lieferzeiten gescheitert. Mit STYLEJET kann man sein Case in nur 3 Minuten in Händen halten!”.

Alles, was dafür benötigt wird sind 2 qm Platz, eine Steckdose und ein mit 595 Rohlingen bestückter STYLEJET. Diese Einfachheit sieht auch MLINE CFO Walter Wiedey als Stärke: “Dank unseres Sorglospakets kümmern wir uns um Setup & Servicierung, und Standortpartner erhalten pro verkauftem Case eine Provision - ohne Aufwand, ohne Investment und ohne Risiko!”.

STYLEJET wird vom 8.-11. November 2025 auf der „Alles für den GAST Salzburg" zu erleben sein.