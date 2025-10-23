Volkspartei tief betroffen über den Tod von Landesrat Josef Schwaiger

Wien (OTS) -

„Die Nachricht des Ablebens von Landesrat Josef Schwaiger macht mich zutiefst betroffen. Mit ihm verlieren wir einen außergewöhnlich engagierten, verlässlichen und über alle Parteigrenzen hinweg geschätzten Menschen und Politiker. Mehr als 30 Jahre lang setzte sich Josef Schwaiger mit ganzer Kraft für das Land Salzburg und die Salzburgerinnen und Salzburger ein, davon über 12 Jahre als Mitglied der Landesregierung. Seine Handschrift wird in vielen Projekten und Initiativen für immer spürbar bleiben. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Angehörigen und Freunden, die viel zu früh einen geliebten Menschen verloren haben. Wir werden Josef Schwaiger stets in ehrender Erinnerung behalten und seine Verdienste für die Menschen in unserem Land nie vergessen“, reagiert Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker tief betroffen auf den Tod des Salzburger Landesrats Josef Schwaiger.

„Die traurige Nachricht vom Tod des Salzburger Landesrats Josef Schwaiger hat uns alle überrascht. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und all seinen Angehörigen. Insgesamt ist Josef Schwaiger über 30 Jahre im Dienst seines Heimatbundeslandes Salzburg gestanden, seit 2013 als Landesrat. Sein besonderes Engagement galt immer dem ländlichen Raum und der Land- und Forstwirtschaft. Durch seinen Einsatz hat er sein Heimatbundesland Salzburg nachhaltig geprägt. Er wird uns allen schmerzlich fehlen – auch als aufrichtiger Politiker, in erster Linie aber als bodenständiger und nahbarer Mensch“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der den Angehörigen von Landesrat Josef Schwaiger nochmals seine Anteilnahme ausdrückt.