  • 23.10.2025, 11:10:32
  • /
  • OTS0087

FPÖ-Haimbuchner und FPÖ-Raml fordern Unterstützung für energieintensive Industrie

Abwanderung und Arbeitsplatzverluste drohen – Wettbewerbsfähigkeit Österreichs bewahren

Linz (OTS) - 

Die führenden energieintensiven Unternehmen Österreichs haben sich mit einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt und darin die aktuellen wettbewerblichen Rahmenbedingungen kritisiert. Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner hierzu: „Die Transformation der energieintensiven Industrie muss einerseits auf Freiwilligkeit basieren und sich andererseits an Realitäten orientieren, etwa an der Verfügbarkeit von Wasserstoff und anderen Energieträgern. Das planwirtschaftliche ‚Kopf-durch-die-Wand‘-Vorgehen der Europäischen Union darf jedenfalls nicht zu einem Wettrennen werden, bei dem Österreich früher an der Wand sein will als alle anderen.“ Haimbuchner fordert von der Bundesregierung daher wenigstens die Rückbesinnung auf die Mindestziele der Europäischen Union, jedoch besser noch den Ausstieg aus allen industriefeindlichen Verpflichtungen.

Zwtl.: Raml fordert „Notfallplan für den Industriestandort“ von Linzer Bürgermeister

„Linz ist das Herzstück der oberösterreichischen Industrie und von den politischen Fehlentwicklungen in der Industriepolitik besonders betroffen. Das reicht von Insolvenzen und Abwanderungen bis hin zu allgemeinen Preissteigerungen“, erklärt Stadtrat Dr. Michael Raml. Der Linzer FPÖ-Obmann fordert daher den Bürgermeister zum Handeln auf: „Es geht aktuell um nicht weniger als die Zukunft von Linz als Industriestandort und dazu hört man quasi nichts von den Sozialdemokraten – das kann so nicht weitergehen. Ich fordere den Linzer Bürgermeister dazu auf, einen klaren Plan vorzulegen, wie er die Deindustrialisierung unserer Heimatstadt aufhalten will. Tausende Arbeitsplätze und ebenso viele Familien sind von den aktuellen Fehlentwicklungen betroffen“, bekräftigt Raml abschließend.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Oberösterreich
Birgitt Großauer-Thurner
Telefon: 06649072221
E-Mail: birgitt.grossauer-thurner@fpoe-ooe.at
Website: https://www.fpoe-ooe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FLO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright