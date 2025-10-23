FPÖ-Haimbuchner und FPÖ-Raml fordern Unterstützung für energieintensive Industrie

Linz (OTS) -

Die führenden energieintensiven Unternehmen Österreichs haben sich mit einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt und darin die aktuellen wettbewerblichen Rahmenbedingungen kritisiert. Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner hierzu: „Die Transformation der energieintensiven Industrie muss einerseits auf Freiwilligkeit basieren und sich andererseits an Realitäten orientieren, etwa an der Verfügbarkeit von Wasserstoff und anderen Energieträgern. Das planwirtschaftliche ‚Kopf-durch-die-Wand‘-Vorgehen der Europäischen Union darf jedenfalls nicht zu einem Wettrennen werden, bei dem Österreich früher an der Wand sein will als alle anderen.“ Haimbuchner fordert von der Bundesregierung daher wenigstens die Rückbesinnung auf die Mindestziele der Europäischen Union, jedoch besser noch den Ausstieg aus allen industriefeindlichen Verpflichtungen.

Zwtl.: Raml fordert „Notfallplan für den Industriestandort“ von Linzer Bürgermeister

„Linz ist das Herzstück der oberösterreichischen Industrie und von den politischen Fehlentwicklungen in der Industriepolitik besonders betroffen. Das reicht von Insolvenzen und Abwanderungen bis hin zu allgemeinen Preissteigerungen“, erklärt Stadtrat Dr. Michael Raml. Der Linzer FPÖ-Obmann fordert daher den Bürgermeister zum Handeln auf: „Es geht aktuell um nicht weniger als die Zukunft von Linz als Industriestandort und dazu hört man quasi nichts von den Sozialdemokraten – das kann so nicht weitergehen. Ich fordere den Linzer Bürgermeister dazu auf, einen klaren Plan vorzulegen, wie er die Deindustrialisierung unserer Heimatstadt aufhalten will. Tausende Arbeitsplätze und ebenso viele Familien sind von den aktuellen Fehlentwicklungen betroffen“, bekräftigt Raml abschließend.