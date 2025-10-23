  • 23.10.2025, 11:06:32
  • /
  • OTS0085

Wöginger tief betroffen über das Ableben von Josef Schwaiger

Großer Einsatz des Landesrats im Dienste des Landes Salzburg

Wien (OTS) - 

Tief betroffen zeigte sich heute, Donnerstag, der Klubobmann und Sozialsprecher der Volkspartei, August Wöginger, über das Ableben des Salzburger Landesrats Josef Schwaiger, der sich viele Jahre mit großem Einsatz in den Dienst des Landes Salzburg gestellt hat.

„Der in Berndorf bei Salzburg geborene Politiker engagierte sich mit Leidenschaft für die Agrarpolitik und den ländlichen Raum. Sein stetes Ziel war es, die Lebensqualität im Land Salzburg nachhaltig zu stärken. Für seine Verdienste wurde er auch mit dem Ehrenzeichen des Landes Salzburg ausgezeichnet. Mit ihm verliert das Land eine verdiente und hochgeschätzte Persönlichkeit. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust für unsere Gemeinschaft“, so Wöginger weiter.

„Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seinen Angehörigen“, so der Klubobmann. Im Namen des ÖVP-Parlamentsklubs sprach er der Familie und allen Hinterbliebenen sein aufrichtiges Beileid aus.
(Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

