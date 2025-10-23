Schönheitsinstitut gewinnt Bezirksaward 2025 im 6. Bezirk

Wien (OTS) -

Das Schönheitsinstitut GoAesthetic aus dem 6. Wiener Gemeindebezirk wurde beim Bezirksaward Wien 2025 in der Kategorie Kleinunternehmen mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Auszeichnung basiert auf einem Publikumsvoting, bei dem Kundinnen und Kunden ihre Stimme für ihren Lieblingsbetrieb abgeben konnten.

„ Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel, da sie direkt von unseren Kundinnen und Kunden kommt. Sie zeigt, dass persönliche Betreuung, Vertrauen und Qualität im Bereich kosmetischer und ästhetischer Behandlungen geschätzt werden “, sagt Geschäftsführer Dr. Peter Herndlhofer.

In den vergangenen Monaten verzeichnet das Institut eine steigende Nachfrage nach nicht-invasiven ästhetischen Behandlungen, insbesondere Ultherapy® und Radiofrequenz Needling. Diese Anwendungen zielen auf eine natürliche Hautstraffung und Verbesserung des Hautbildes ab – ohne chirurgischen Eingriff.

Neben diesen apparativen Methoden gewinnen auch kosmetische Behandlungen zur Regeneration und Entspannung, wie etwa das Hydrafacial®, zunehmend an Bedeutung. „ Kundinnen und Kunden suchen dabei nicht nur sichtbare Ergebnisse, sondern auch Momente der Erholung im stressigen Alltag “, so Dr. Herndlhofer.

Mit dem Bezirksaward 2025 bestätigt sich die Position von GoAesthetic als anerkanntes Kosmetik- und Schönheitsinstitut im Herzen von Wien-Mariahilf, das auf modernste ästhetische Anwendungen und individuelle Hautpflegekonzepte setzt.