Verleihung des Arik-Brauer-Publizistikpreises 2025

Wien (OTS) -

Am Abend des 18. November wird in Wien der Arik-Brauer-Publizistikpreis 2025 an den Journalisten Nikolaus Wildner und den Schriftsteller Karl-Markus Gauß verliehen. Einen Sonderpreis erhält die Politikerin Karoline Preisler.

Der Journalist Nikolaus Wildner ist nach seinem Zivildienst in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und seinem Studium an der Hebräischen Universität in Jerusalem seit 2020 als ORF-Korrespondent in Israel tätig. Seine Berichte für ORF-Nachrichtensendungen und seine Beiträge in sozialen Medien zeichnen sich durch Ausgewogenheit, fachliche Kompetenz und journalistische Sorgfalt aus, die in der Berichterstattung über Israel und den Nahen Osten leider selten geworden sind. Die Laudatio hält der Leiter des Außenpolitik-Ressorts der Tageszeitung Die Presse Christian Ultsch.

Der Schriftsteller Karl-Markus Gauß ist für seine Erzählungen, Reiseberichte und vor allem Essays vielfach ausgezeichnet worden. In seinen Arbeiten legt er immer wieder den Finger in die Wunden der zeitgenössischen Gesellschaft. So auch in dem 2025 veröffentlichten Band Schuldhafte Unwissenheit. Essays wider Zeitgeist und Judenhass (Czernin Verlag), einem flammenden Plädoyer gegen israel-bezogenen Antisemitismus und Bekenntnis zu Israels Recht auf Selbstverteidigung. Die Laudatio hält der Journalist Peter Huemer.

Einen Sonderpreis erhält die deutsche Politikerin und Aktivistin Karoline Preisler. Schon lange setzt sie sich entschlossen gegen Rechtsextremismus, Islamismus und Antisemitismus ein. Seit dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 tritt sie immer wieder israelfeindlichen Kundgebungen mit Schildern entgegen, auf denen etwa »Rape is not Resistance« oder »Believe Israeli Women« zu lesen ist. Trotz des unumgänglichen Polizeischutzes wurde sie dafür angepöbelt, bedroht und auch körperlich attackiert. Die Laudatio hält der Journalist und Autor Hasnain Kazim.

Der Arik-Brauer-Publizistikpreis wird einmal jährlich vom Wiener Nahost-Thinktank Mena-Watch für fundierte Beiträge zur öffentlichen Debatte verliehen, die den Nahen Osten aus einer fairen und realitätsbezogenen Perspektive betrachten. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen internationalen Jury bestimmt.

Den Preis erhielten zuvor u. a. die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn, die Journalisten Ester Schapira und Christian Ultsch, die Autorin Mirna Funk, die Terrorismusexpertin Rebecca Schönenbach, der Publizist Arye Sharuz Shalicar und der Psychologe Ahmad Mansour; den Preis für sein Lebenswerk erhielt darüber hinaus der Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann.

Für Anmeldungen oder Rückmeldungen zur Preisverleihung wenden Sie sich bitte bis 7. November 2025 an sabine.pribil@thespis.com oder telefonisch von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr unter der Nummer 01/710 9999-830. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur nach vorheriger persönlicher Anmeldung möglich; der genaue Ort und Zeitpunkt wird nach der Anmeldung bekanntgegeben.