FPÖ – Steger: „EU treibt Europa in Energie- und Wohlstandskrise“

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagierte die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger auf die Pläne der Europäischen Union, sämtliche Energieimporte aus Russland vollständig zu verbieten. Steger sprach im Rahmen der aktuellen Plenarwoche von einem „Akt politischer Selbstzerstörung“, der Millionen Europäer in die Armut treiben und ganze Industriezweige gefährden werde.

„Die EU beweist einmal mehr, dass sie längst von moralischen Scheinheiligen regiert wird, denen das Wohl der europäischen Bürger völlig egal ist“, so Steger. „Anstatt auf Vernunft und Versorgungssicherheit zu setzen, stürzt Brüssel den Kontinent in die nächste Krise. Es ist ein ideologischer Amoklauf gegen die eigene Bevölkerung.“

Besonders empörend sei, dass das Importverbot nicht einmal als klassisches Sanktionspaket beschlossen werden solle, sondern über das sogenannte RePower EU-Programm – ein klarer Versuch, nationale Vetorechte auszuhebeln. „Damit wird nicht nur europäisches Recht gebrochen, sondern auch der letzte Rest an nationaler Souveränität beseitigt. Das ist ein Skandal und eine Schande für die europäische Demokratie“, so die FPÖ-Abgeordnete.

Steger warnte zudem vor den massiven wirtschaftlichen Folgen eines solchen Verbots: „Solange keine kostengünstigen Alternativen vorhanden sind, führt ein Energieembargo zwangsläufig zu weiterer Teuerung, Deindustrialisierung und Massenarmut. Eine sichere und leistbare Energieversorgung ist die Grundlage jedes funktionierenden Marktes – ohne sie fährt Europa gegen die Wand.“

Abschließend forderte die freiheitliche Abgeordnete ein Ende ideologisch motivierter Energiepolitik: „Statt sich in moralischen Symbolakten zu verlieren, sollte die EU endlich auf Realismus und Eigenverantwortung setzen. Wer Energiequellen verbietet, sabotiert die Zukunft unseres Kontinents.“