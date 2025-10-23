AVISO PK Caritas und Volkshilfe: 3.11., 9:30 Uhr: Österreich vergibt Chance auf Millionen durch verwehrte Bildung.

Wien (OTS) -

Diese geben Antworten auf die Fragen, warum junge Geflüchtete Bildung brauchen und wie Österreich davon profitiert.

Ihre Gesprächspartner*innen und deren Inhalte sind:

Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich , präsentiert ein neues rechtliches Gutachten, das von Dr.in Lioba Kasper im Auftrag der Caritas Österreich erstellt wurde. Es belegt: Der Ausschluss von Asylwerber*innen von der Ausbildungspflicht verstößt gegen Kinderrechte, internationale Verpflichtungen und EU-Recht.

PD Dr.in Judith Kohlenberger von der WU Wien kennt die volkswirtschaftlichen Folgen. Fehlende Bildungschancen kosten Österreich jährlich rund 53 Millionen Euro. Ihr wissenschaftliches Gutachten erstellte sie im Auftrag der Caritas Österreich.

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich , stellt die Ergebnisse eines qualitativen Forschungsprojekts zu Arbeitsmarktchancen junger Schutzberechtigter vor und zeigt auf, wie fehlende Bildungs-, Orientierungs- und Sprachangebote zu Armut und Ausgrenzung bei den Betroffenen & zu einem ungenutzten Fachkräftepotenzial für die Gesellschaft führen.

Datum: 3.11.2025,

Uhrzeit: 09:30–10:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Medienvertreter*innen sind sehr herzlich eingeladen, an der Pressekonferenz persönlich vor Ort oder online teilzunehmen. Bitte um eine Akkreditierung bzw. Anmeldung zur Online-Teilnahme unter presse@caritas-austria.at. Link und Einwahlkoordinaten werden kurz vor dem Termin versandt.

Anna Parr, Generalsekretärin Caritas Österreich, PD Dr. Judith Kohlenberger, WU Wien, und Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich, präsentieren drei neue Analysen. Diese geben Antworten auf die Fragen, warum junge Geflüchtete Bildung brauchen und wie Österreich davon profitiert.

