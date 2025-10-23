  • 23.10.2025, 10:18:32
Einladung zum Pressegespräch Prostatakrebs: Früherkennung als Game-Changer!

Wien (OTS) - 

Im November steht die Männergesundheit auf dem Kalender: die Österreichische Krebshilfe erinnert bereits seit 10 Jahren gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und dem Berufsverband Österreichs Urolog:innen mit ihrer Loose Tie Aktion alle Männer ab 45 an die regelmäßige Prostatakrebs-Früherkennung.

Diese Initiative ist mehr als notwendig. Denn Prostatakrebs ist mit 7.485 Neudiagnosen nicht nur die häufigste Krebserkrankung bei Männern, sondern auch insgesamt die häufigste Krebserkrankung in Österreich (Brustkrebs: 6.902, Lungenkrebs: 4.874).* Während es zur Brustkrebs-Früherkennung bereits seit 2014 ein Screening Programm gibt und das Nationale Screening Komitee 2022 die Empfehlung zur Einführung eines organisierten Darmkrebs-Screening-Programms gegeben hat, gibt es zur organisierten Prostatakrebs-Früherkennung bis dato noch keine Ambitionen in Österreich.

Welche Initiativen dazu in Europa bestehen und wie ein Früherkennungsprogramm in Österreich aussehen könnte, sind Themen des Pressegesprächs am

3. November 2025, 10.00 Uhr
Cafe Landtmann, Löwel Zimmer

Ihre Gesprächspartner:

Priv. Doz. Dr. Anton Ponholzer, Vorstandsmitglied Österreichische Krebshilfe: Prostatakrebs in Österreich und die Bedeutung der Vorsorge und Früherkennung

Hein Van Poppel, MD., PhD. Stv. Generalsekretär Europäische Vereinigung für Urologie (eau): Why do we need PCa Screening in EU?**

Univ.-Prof. Dr. Shahrokh Shariat, Präsident Österreichische Gesellschaft für Urologie: Plädoyer für ein organisiertes, PSA-initiiertes, risikoangepasstes Prostatakrebs-Screening in Österreich

Mag. Martina Löwe, Geschäftsführung Österreichische Krebshilfe: Loose Tie Aktion: 10 Jahre Awareness-Bildung im Dienste der Männergesundheit

* Quelle: Statistik Austria; Österreichisches Krebsregister 2023, Stand 10.1.2025
** Präsentation erfolgt in englischer Sprache, Fragen dazu können in Deutsch gestellt werden


Bitte um Anmeldung unter: udovc@krebshilfe.net

Prostatakrebs-Monat November: Früherkennung als Game-Changer!

Aktualisierung der S3 Leitlinie zur Prostatakrebs-Früherkennung, Vorstellung der Initiativen für ein Früherkennungsprogramm in Europa und Status quo dazu in Österreich.

Datum: 03.11.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Landtmann, Löwel Zimmer
Universitätsring 4
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.loosetie.at

Österreichische Krebshilfe
Mag. Martina Löwe
Telefon: 01 7966450
E-Mail: loewe@krebshilfe.net

