Chur im Advent

Während der Adventszeit präsentiert sich die älteste Stadt der Schweiz mit zauberhaft geschmückten Gassen und zahlreichen vorweihnachtlichen Veranstaltungen. Ein abwechslungsreiches Programm lädt Besucher:innen zum Entdecken und Verweilen ein.

Vom 28. November bis zum 26. Dezember verwandelt sich die älteste Stadt der Schweiz in eine weihnachtliche Erlebniswelt mit zahlreichen Highlights und Veranstaltungen. Am ersten Adventswochenende von Freitag bis Samstag findet der große Churer Weihnachtsmarkt statt. Dabei warten rund 160 Marktstände mit liebevoll Handgefertigtem und feinsten regionalen Produkten auf die Besucher:innen. Zusätzlich zum Weihnachtsmarkt bietet Chur vom 28. November bis zum 23. Dezember auch einen Christkindlimarkt. Mit seinen Glühwein-, Essens- und Unterhaltungsständen sorgt dieser für vorweihnachtliche Stimmung. Neben den Märkten locken weitere weihnachtliche Höhepunkte wie das romantische Eisfeld Quader mitten im Stadtzentrum, der theatralische Adventskalender im Rätischen Museum und die SAGENhaften Abendführungen, bei denen der Nachtwächter zu einem mystischen Rundgang im Laternenlicht einlädt. Für das leibliche Wohl sorgt unter anderem die Alphütta Chur mit Fondue und Raclette, die mitten in der Stadt für Chalet-Feeling sorgt. Für eine besondere Überraschung sorgen goldene Umschläge, die an verschiedenen Orten an den Märkten versteckt werden. Wer einen solchen Umschlag findet, erhält Gutscheine von lokalen Geschäften und Restaurants.

