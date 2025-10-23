Wienbibliothek im Rathaus: „Monument der Stadt. Rathaus Wien“

Wien (OTS) -

Das Wiener Rathaus ist nicht nur das größte Gebäude der Ringstraße, mit seiner turmreichen Silhouette zählt es zu einem der eindrucksvollsten Wahrzeichen Wiens. Als es 1883 eröffnet wurde, war es talk of the town.

Zum 200. Geburtstag seines Architekten Friedrich von Schmidt (1825–1891) blicken die Ausstellung „Monument der Stadt. Rathaus Wien“ (23. Oktober 2025 bis 30. April 2026) in der Wienbibliothek im Rathaus und eine umfangreiche Publikation hinter die prächtige neugotische Fassade: Der Bogen spannt sich von der Baugeschichte und prachtvollen Ausstattung über historische Ereignisse und Feste bis zum Alltag in einem außergewöhnlichen Verwaltungs- und Repräsentationsbau, der zu einem unverkennbaren Synonym für Wien geworden ist.

Verschiedene Aspekte erzählen von der Geschichte des Bauwerks. Ausgehend vom Alten Rathaus in der Wipplingerstraße werden frühe Rathaus-Planungen im Rahmen der großen Stadterweiterung im 19. Jahrhundert gezeigt. Die Errichtung der Ringstraße brachte 1868 auch eine internationale Ausschreibung für ein neues Rathaus, die der Architekt Friedrich Schmidt für sich entscheiden konnte. Zuerst noch in Stadtpark-Nähe geplant, wurde das Projekt von Bürgermeister Cajetan Felder in die repräsentative Umgebung von Parlament, Universität und Burgtheater verlegt und symbolisierte bürgerliches Selbstbewusstsein. Die Ausstellung visualisiert die Zusammenhänge von Stadterweiterung und Ringstraße anhand originaler Architekturzeichnungen, von Friedrich Schmidt, Fotos aus der Bauzeit und selten gezeigte Ausstattungsteile.

Das repräsentative Zentrum der Stadt

„Das Wiener Rathaus gehört allen Wienerinnen und Wienern – es ist ihr Haus. Als lebendiger Mittelpunkt unserer Stadt verbindet es politische Entscheidungen, kulturelle Veranstaltungen und gesellschaftliches Miteinander an einem Ort. Die Ausstellung Monument der Stadt. Rathaus Wien zeigt, wie das Rathaus seit über 140 Jahren das öffentliche Leben Wiens prägt, als Bühne des Dialogs und der Mitgestaltung.“ Michael Ludwig, Bürgermeister und Landeshauptmann

Von Beginn an war das Rathaus auch ein Ort der Kultur und es ist bis heute einer der aktivsten Veranstaltungsorte Wiens. Das Wiener Bürgertum erhielt mit dem monumentalen Gebäude am Ring erstmals in seiner Geschichte die Möglichkeit, Feste und Veranstaltungen in einem Ausmaß zu gestalten, welche den Inszenierungen der Aristokratie und des Hofes Paroli bieten konnten. Die Ausstellung verdeutlicht, wie das Rathaus zum politischen und gesellschaftlichen Zentrum Wiens wurde, seine Funktion als Ort bürgerlicher Öffentlichkeit und demokratischer Repräsentation.

„Die Ausstellung Monument der Stadt. Rathaus Wien verdeutlicht die Bedeutung des Wiener Rathauses, die über die Stadthistorie hinausgeht: Es war (und ist) ein Ort österreichischer Geschichte, an dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verwoben sind. Das Rathaus ist als Wahrzeichen nicht nur im kollektiven wie medialen Gedächtnis der Stadt verankert. Es steht für eine aufgeschlossene Stadtgesellschaft – ein Haus für alle, das den Geist Wiens als lebendige, solidarische und weltoffene Kulturmetropole widerspiegelt.“ Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Der Jubilar

Architekt Friedrich Schmidt wird mit einer umfangreichen Werkübersicht aus privaten Leihgaben von Nachfahr*innen vorgestellt, die erstmals zu sehen sind. Als Architekt gelang Schmidt der Aufstieg zum bedeutendsten Sakralarchitekten der Donaumonarchie. So war er als Dombaumeister rund 30 Jahre für die Erhaltung des Stephansdomes verantwortlich. Schmidts ausgedehnte Lehrtätigkeit prägte mehrere Architektengenerationen mit bedeutenden Vertretern des Späthistorismus.

Die Wienbibliothek und das Rathaus

Das Rathaus war von Beginn an mehr als ein Verwaltungsgebäude – der historische Prunkbau ist seit seinem Bestehen auch selbst ein Ort der kulturgeschichtlichen Forschung dieser Stadt. „Als das Wiener Rathaus 1883 eröffnet wurde, war es talk of the town. Es zählte zu den größten Rathäusern seiner Zeit – ein prächtiger Bau, der das Selbstbewusstsein des Wiener Bürgertums eindrucksvoll zum Ausdruck brachte. Der historistische Prunkbau ist seit seinem Bestehen immer auch ein Ort der Kultur und der kulturhistorischen Forschung.“ Anita Eichinger, Direktorin Wienbibliothek im Rathaus

Das Wien Museum und das Wiener Stadt- und Landesarchiv haben ihre Wurzeln im Rathaus. Die 1886 als Stadtbibliothek eingerichtete Wienbibliothek befindet sich noch heute in den historischen Bibliotheksräumlichkeiten der Erbauungszeit – den Ort trägt sie seit 2004 in ihrem Namen: Wienbibliothek im Rathaus.

AUSSTELLUNG UND BEGLEITPUBLIKATION

MONUMENT DER STADT.

RATHAUS WIEN

Zum 200. Geburtstag des Architekten Friedrich von Schmidt

Ausstellungsdauer: 23. Oktober 2025 bis 30. April 2026

Wienbibliothek im Rathaus

Rathaus, Eingang Felderstraße, Stiege 6 (Glaslift), 1. Stock,

ab 18:00 Uhr Rathaus Eingang Lichtenfelsgasse

MO bis DO, 9.00 bis 19.00 Uhr, Freitag, 9.00 bis 17.00 Uhr

Geschlossen: Samstage, Sonntage und Feiertage

sowie 24.12., 31.12. 2015 und 2.1.2026

Eintritt frei

Kuratoren: Andreas Nierhaus, Gerhard Murauer

Kuratorische Mitarbeit: Christoph Freyer, Franz J. Gangelmayer

Ausstellungs- und Buchgrafik: Gerhard Bauer

Ausstellungsarchitektur: Irina Koerdt und Sanja Utech, koerdtutech

Die Ausstellung ist eine Kooperation

der Wienbibliothek im Rathaus mit dem Wien Museum