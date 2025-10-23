Bauernbund trauert um Landesrat Josef Schwaiger

Wien (OTS) -

Der Österreichische Bauernbund zeigt sich tief betroffen über das Ableben von Landesrat DI Dr. Josef Schwaiger. Der Salzburger ÖVP-Politiker ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Zwölf Jahre lang prägte er als Mitglied der Salzburger Landesregierung maßgeblich die Agrarpolitik seines Bundeslandes und setzte sich mit großem Engagement für die Interessen der bäuerlichen Familienbetriebe und den ländlichen Raum ein. Mit ihm verlieren das Land Salzburg, aber auch der Bauernbund eine Persönlichkeit, die stets Ansprechpartner und Kämpfer für die Anliegen der bäuerlichen Bevölkerung und des ländlichen Raumes war.

Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser würdigt Schwaiger mit klaren Worten: „Josef Schwaiger war fachlich hervorragend und hat sich immer für die Anliegen der Jugend und speziell auch für Innovationen eingesetzt. Er war ein Multitalent, das zunächst aus der Verwaltung kam und danach in die Politik ging und beide Welten mit Hausverstand und Umsicht verbunden hat. Für viele Jahre war Josef Schwaiger ein treuer Weggefährte der österreichischen Bäuerinnen und Bauern. Mit Handschlagqualität, Bodenhaftung und Lösungsorientierung hat er Vertrauen geschaffen und unsere Gemeinschaft gestärkt.“

Auch Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl spricht ihr Beileid aus: „Mit Josef Schwaiger verliert die bäuerliche Familie einen verlässlichen Partner mit Herz und Haltung. Wir werden sein Wirken in ehrender Erinnerung bewahren.“

Der in Berndorf im Flachgau geborene promovierte Agrarökonom unterrichtete an der HBLA Ursprung und gestaltete seit 2013 als Landesrat zentrale Bereiche von der Agrarpolitik über Energie bis zu Finanzen und Wasserwirtschaft. Themen wie Hochwasserschutz, der nachhaltige Umgang mit Ressourcen sowie praxistaugliche Lösungen in der Weide- und Almwirtschaft lagen ihm besonders am Herzen.

Der Bauernbund spricht der Familie in dieser schweren Zeit tiefes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid aus. „Sein Einsatz und sein Vorbild bleiben uns Auftrag“, so Strasser abschließend.