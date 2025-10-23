Willkommen Quantenwelt: Österreich feiert das Internationale Quantenjahr im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Am 6. November 2025 lädt der Exzellenzcluster Quantum Science Austria (quantA) gemeinsam mit seinen Partnerinstitutionen und mit der Stadt Wien zu einer besonderen Abendveranstaltung in den Festsaal des Wiener Rathauses, um gemeinsam das UNESCO Internationalen Jahres der Quantenwissenschaft und -technologie zu feiern. Unter dem Titel „Willkommen Quantenwelt“ erwartet die Gäste ein Abend voller Wissenschaft, Unterhaltung und Begegnung.

Mit dem von der UNESCO ausgerufenen Quantenjahr 2025 steht ein Forschungsfeld im Mittelpunkt, das wie kaum ein anderes unsere Vorstellung von Realität herausfordert – und gleichzeitig neue Grundlagen für Kommunikation, Präzisionsmessung, Sensorik und Rechenleistung schafft. Österreich spielt in der internationalen Quantenforschung eine Schlüsselrolle, mit weltweit anerkannten Forschungsgruppen und Innovationspartnerschaften.

Mit diesem Abend will Quantum Science Austria die wissenschaftlichen Erfolge sichtbar machen, die Quantenwissenschaft und -technologie einem breiten Publikum näher bringen, aber auch die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die Quantenforschung in Österreich vorantreiben – von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung.

Ein Abend zwischen Erkenntnis und Unterhaltung

Das Programm im Rathaus bietet einen ungewöhnlichen Mix:

Die Kabarettisten Stermann & Grissemann führen Gespräche mit führenden Quantenforscher:innen – mit gewohnt scharfem Witz und überraschenden Einsichten.

Ein Science Slam präsentiert Quantenforschung einmal anders – verständlich, pointiert und publikumsnah.

Raum für den Austausch zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und interessierter Öffentlichkeit.

Eingeladen sind Mitglieder der österreichischen Quantencommunity, sowie zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, der Start-Up Szene sowie die breite Öffentlichkeit. Aufgrund der großen Nachfrage sind derzeit noch Plätze auf der Warteliste buchbar. Diese sind kostenlos unter folgendem Link reservierbar:

https://www.quantumscience.at/willkommen-quantenwelt