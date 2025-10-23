  • 23.10.2025, 09:46:02
SPÖ-Sidl: Intelligenter Klimaschutz ist Jobmotor der Zukunft

SPÖ-EU-Abgeordneter drängt vor Klimakonferenz auf ganzheitlichen Ansatz für den Klimaschutz

Wien (OTS) - 

Ab dem 10. November findet die diesjährige UN-Klimakonferenz (COP30) in Belém statt. Vorab hat das Europäische Parlament seine Forderungen aufgestellt. Für SPÖ-EU-Abgeordneten Günther Sidl steht dabei fest, dass die EU einen ganzheitlichen Ansatz im Klimaschutz verfolgen muss, um auch die sich bietenden Chancen nutzen zu können. "Beim Klimaschutz geht es um mehr als nur um das Verhindern eines weiteren Temperaturanstiegs. Wir brauchen neue Ansätze für saubere Produktion, mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und vor allem brauchen wir mehr Forschung und die Weiterentwicklung von Umwelt-Technologien. Nur wenn wir uns hier einen Technologievorsprung erarbeiten, können wir schon heute die europäischen Arbeitsplätze der Zukunft absichern. Mit Masse, schlechten Arbeitsbedingungen und veralteten Produkten werden wir die kommenden internationalen Herausforderungen nicht meistern", betont Sidl im Rahmen der heutigen Abstimmung im EU-Parlament. ****

Gleichzeitig warnt Sidl auch davor, die Fortschritte, die im Rahmen des Green Deal gemacht wurden, wieder zu verwässern: „Die Lage ist ernst: Im Europäischen Parlament haben wir das erkannt und schon vor Jahren den Klimanotstand ausgerufen. Seither hat sich zwar einiges getan, gleichzeitig beobachten wir aber auch Rückschritte in vielen Bereichen. Insbesondere die Europäische Volkspartei bemüht sich um ein Zurückdrängen bereits beschlossener Maßnahmen zu Lasten unserer Umwelt und somit unserer Zukunft. Auch das 2040-Klimaziel, Emissionen um 90 Prozent zu reduzieren, schwebt in Gefahr. Vor den verheerenden Folgen warnen auch tausende Wissenschaftler:innen diese Woche.“ (Schluss) bj

