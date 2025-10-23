  • 23.10.2025, 09:37:32
Österreichische Lotterien warnen vor Betrugsmasche

Wien (OTS) - 

Zurzeit sind verstärkt gefälschte E-Mails im Umlauf, die vermeintlich von den Österreichischen Lotterien stammen und Kund:innen dazu auffordern, ihre persönlichen Daten für eine Gewinnauszahlung bekannt zu geben. Diese stammen nicht von den Österreichischen Lotterien und sind ein Betrugsversuch.

Phishing-Mails fordern sensible Daten

In diesen betrügerischen Nachrichten, auch Phishing-Mails genannt, werden die Empfänger:innen dazu aufgefordert, persönliche Informationen – darunter auch Bankdaten – preiszugeben, um eine angebliche Gewinnauszahlung zu erhalten. Die Österreichischen Lotterien stellen klar: Diese E-Mails stammen nicht von ihnen und sind eindeutig ein Betrugsversuch. Noch nie haben die Österreichischen Lotterien Daten ihrer Kund:innen per E-Mail angefordert oder Vorauszahlungen für Gewinnüberweisungen verlangt und werden dies auch in Zukunft nicht tun.

Verhaltensempfehlung der Österreichischen Lotterien

  • Löschen Sie betrügerische E-Mail-Nachrichten immer sofort und reagieren Sie nicht darauf

  • Seien Sie achtsam und folgen Sie in keinem Fall den im E-Mail und /oder PDF enthaltenen Anweisungen

  • Klicken Sie keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien

  • Geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten oder Passwörter und auch keine Daten über Ihre Kreditkarten oder Bankkonten bekannt

Keine Vorauszahlungen leisten

Geben Sie auf keinen Fall eine Bankverbindung an und überweisen Sie kein Geld als Vorauszahlung für angebliche Gewinnauszahlungen.

Was tun im Ernstfall?

Haben Sie Ihre Bankdaten irrtümlich bereits bekanntgegeben, unter Umständen sogar auch Geld überwiesen, wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank.

Unterstützung bei Internet-Kriminalität

Die Cybercrime Helpline der Stadt Wien (Telefon 01/4000-4006, werktags 7:30 bis 17:00 Uhr) bietet kostenlos, anonym und vertraulich erste Beratung bei Internet-Kriminalität, wie etwa Phishing-Attacken. Bei Bedarf wird von hier aus an weitere Beratungsstellen, wie etwa das Bundeskriminalamt, weitervermittelt.

