Die Vorweihnachtszeit ist traditionell die Zeit zahlreicher Advent- und Weihnachtsmärkte. Heuer öffnet der erste Weihnachtsmarkt am 6.11., ab 21.11. haben dann alle Christkindl- und Weihnachtsmärkte in Wien geöffnet. In kaum einer anderen Stadt in Europa gibt es mehr Weihnachtsmärkte und marktähnliche Veranstaltungen als hier. Wiens Weihnachtsmärkte sorgen mit insgesamt 911 Ständen, davon 180 Gastroständen, mit glitzerndem Christbaumschmuck, kleinen und großen Geschenkmöglichkeiten aller Art, Weihnachtsdekorationen für verschiedenste Geschmäcker und natürlich auch Glühwein, Punsch und sonstigen Köstlichkeiten für perfekte Unterhaltung und abwechslungsreiche Einkaufsmöglichkeiten von Geschenken für Weihnachten.

„Dass Wien weit über die Grenzen hinaus für seine Weihnachtsmärkte geschätzt wird, ist vor allem dem Engagement des Marktamtes und der vielen Standlerinnen und Standler zu verdanken. Sie machen die Adventzeit in Wien zu einer besonderen Zeit, in der Begegnung, Genuss und die weihnachtliche Vorfreude im Mittelpunkt stehen,“ so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Wie jedes Jahr wurden die Christkindl- und Weihnachtsmärkte vom Marktamt bewilligt. Die Mitarbeiter*innen des Marktamts sorgen mit ihrem Einsatz dafür, dass die Besucher*innen die Adventzeit in Wien unbeschwert genießen können – vom duftenden Punsch bis zu den kulinarischen Schmankerln an den Ständen. Damit ist sichergestellt, dass Qualität und Atmosphäre stimmen und der Besuch der Wiener Weihnachtsmärkte zu einem rundum genussvollen Erlebnis wird.

Dazu Marktamtsdirektor Andreas Kutheil: “Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt Hochsaison. Wien ist in allen europäischen Rankings höchst prominent als eine der schönsten Städte in der Weihnachtszeit vertreten. Es freut mich besonders, dass das Marktamt dazu einen großen Beitrag leistet.“

Folgende Christkindl- und Weihnachtsmärkte werden in Wien abgehalten:

Christkindlmarkt am Rathausplatz, Wien 1

Marktstände 96, davon 21 Gastronomie

Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 26.12.2025, Täglich 10.00-22.00 Uhr, 24.12.2025: 10.00-18.30 Uhr

www.christkindlmarkt.at

+43 1 409 00 40



57 Marktstände, davon 15 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 23.12.2025, Täglich 10:00-21:00 Uhr

www.altwiener-markt.at

+43 680 133 58 75



76 Marktstände, davon 20 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 23.12.2025, Mo-Do: 11:00-21:00 Uhr, Fr, Sa, So, Feiertag: 10:00-21:00 Uhr

www.weihnachtsmarkt-hof.at

+43 1 479 89 87



43 Marktstände, davon 10 Gastro

Öffnungszeiten: 08.11.2025 - 26.12.2025, täglich 11:00-21:00 Uhr, 24.12.: 11:00-16:00 Uhr, 25.+26.12.: 11:00-19:00 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

+43 1 407 73 130



42 Marktstände, davon 9 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 26.12.2025, Mo-Fr.: 11:00-21:00 Uhr, Sa, So.: 10:00-21:00 Uhr, 24.12.: 11:00-16:00 Uhr, 25.+26.12.: 11:00-19:00 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

+43 1 407 73 130



186 Marktstände, davon 15 Gastro

Öffnungszeiten: 06.12.2025.: 11:00 – 19:00 Uhr, 07.12.2025.: 11:00-18:00 Uhr

www.edelstoff.or.at

+43 676 330 04 76



83 Marktstände, davon 12 Gastro

Öffnungszeiten: 21.11.2025 - 23.12.2025, täglich 11:00-21:00 Uhr

www.divinaart.at

+43 699 10 27 11 05



122 Marktstände, davon 22 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 23.12.2025, Mo-Fr.: 14:00-21:30 Uhr, Sa, So, Ft.: 11:00-21:30 Uhr

www.spittelberg.at

+43 699 124 88 593



44 Marktstände, davon 12 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 23.12.2025, Mo-Mi.: 14:00-22:00 Uhr, Do, Fr.: 14:00-23:00 Uhr, Sa.: 11:00-23:00 Uhr, So.: 11:00-21:00 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

+43 1 407 73 130



19 Marktstände, davon 2 Gastro

Öffnungszeiten: 07.11.2025 - 24.12.2025, 09:00-20:00 Uhr, 24.12.: 09:00-17:00 Uhr

www.vzfm.at

+43 1 547 19 87



10 Marktstände, davon 1 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 26.12.2025, täglich 10:00-22:00 Uhr, 24.12.: 10:00-17:00 Uhr

www.viennawinterwonderland.at

+43 676 483 72 83



99 Marktstände, davon 32 Gastro

Öffnungszeiten: 06.11.2025 - 24.12.2025, 10:00-21:00 Uhr, 24.12.: 10:00-16:00 Uhr

www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at

+43 1 321 00 29



21 Marktstände, davon 7 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 23.12.2025, Mo-Fr.: 15:00-22:00 Uhr, Sa, So, Ft.: 12:00-22:00 Uhr

www.weihnachtimpark.at

+43 664 99 34 935



13 Marktstände, davon 2 Gastro

Öffnungszeiten: 06.11.2025 - 24.12.2025, 08:00-22:00 Uhr, Handel 08:00-20:00 Uhr, 24.12.2025 08:00-14:00 Uhr

+43 676 56 54 308

Zusätzlich wird es auch heuer wieder mehrere marktähnliche Veranstaltungen zu Weihnachten geben, eine Liste der größten Veranstaltungen finden Sie hier:

Wintermarkt am Riesenradplatz, Wien 2, Riesenradplatz, geöffnet ab 21.11.2025

www.wintermarkt.at



www.almadvent.at



geöffnet ab 28.11.2025

www.wienerlinien.at/adventmarkt-remise



www.boehmischer-prater.com/winterzauber



www.volxfest.at



https://www.erzdioezese-wien.at/pages/pfarrseelsorge/26382833



https://www.wien.gv.at/freizeit/weihnachtsausstellung-adventmarkt-blumengaerten-hirschstetten

Geschichte der Christkindl- und Weihnachtsmärkte in Wien: 1722 fand erstmals in Wien auf der Freyung der Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt statt. 120 Jahre später wurde dieser Markt vom Marktamt auf den Platz am Hof übersiedelt. Im Jahr 1903 wurden die Standbauten erneuert und erhielt der Christkindlmarkt erstmals eine elektrische Beleuchtung. Im Jahr 1918 wurde der Markt auf den Stephansplatz verlegt. Seit den 1980er Jahren werden in Wien immer mehrere Weihnachts- und Christkindlmärkte vom Marktamt bewilligt und abgehalten. Die ehemaligen Plätze des einstigen Nikolomarktes sind dabei heiß begehrt.

Nähere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 – 8090, auf der Homepage des Marktamtes unter www.marktamt.wien.at, auf Facebook unter Wiener Märkte und ihr Marktamt und auf Instagram unter marktamt_wien. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.