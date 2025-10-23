Lotto: 4,4 Millionen Euro Sologewinn via win2day nach Vierfachjackpot

Wien (OTS) -

Der bereits elfte Vierfachjackpot dieses Jahres entwickelte sich gestern Abend nicht mehr zum sechsten Fünffachjackpot weiter. Ein bzw. eine Spielteilnehmer:in hatte mit dem siebten von acht via win2day gespielten Tipps alle „sechs Richtigen“ auf dem Tippschein und darf sich damit über einen Solo-Gewinn von mehr als 4,4 Millionen Euro freuen. Diesen Sonntag geht es somit bei „Lotto 6 aus 45“ wieder um mit 1,2 Millionen Euro gefüllten Starttopf für den oder die Sechser.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl wartet in der nächsten Runde ein Jackpot. Hier gab es am Mittwoch niemanden, der fünf Richtige und die Zusatzzahl 34 auf einem Tippschein angekreuzt hatte. Für den Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl werden rund 240.000 Euro erwartet.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei der letzten Ziehung keinen Sechser. Davon profitierten hier allerdings die LottoPlus Fünfer. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme des Sechsers auf sie aufgeteilt. Jeder der 56 LottoPlus Fünfer erhält somit mehr als 6.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Auch der Doppeljackpot beim Joker konnte gestern Abend geknackt werden. Gleich zwei Spielteilnehmer:innen hatten die richtige Joker-Kombination und auch das „Ja“ angekreuzt. Beide gewinnen je 297.000 Euro, ein Gewinn geht nach Niederösterreich, der zweite ins Burgenland.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 22. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.