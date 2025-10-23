Mit dem Familienland*Pass werden die Herbstferien zum Erlebnis

St. Pölten (OTS) -

Die Herbstferien stehen vor der Tür und mit ihnen zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsam Familienzeit zu verbringen und dabei auch noch Geld zu sparen. „Das Familienland*Niederösterreich bietet auch in den Herbstferien ein buntes Programm für Groß und Klein, das mit dem Familienland*Pass besonders günstig und abwechslungsreich wird. Bis zum 16. November läuft etwa noch die Aktion ‚Bunter Herbst‘, bei der 16 Partnerbetriebe aus Niederösterreich ganz besondere Rabatte gewähren oder Goodies anbieten“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Natürlich laden auch die mehr als 500 anderen Partnerbetriebe dazu ein, sich für Ausflugsideen inspirieren zu lassen und dabei die exklusiven Vorteile des Familienland*Passes zu nutzen. Die Inhaberinnen und Inhaber profitieren von den Angeboten der Partnerbetriebe aus den Bereichen Freizeit, Tourismus, Gastronomie, Dienstleistungen und Handel in Niederösterreich und auch in anderen Bundesländern.

Mit der kostenlosen Familienland-App haben Familien alle Angebote, Aktionen und Partnerbetriebe immer griffbereit. Sie bietet eine Übersicht über alle Familienland*Pass-Partnerbetriebe, eine Spielplatz-Landkarte, aktuelle Veranstaltungstipps, Gewinnspiele und vieles mehr. „Und das Beste: Mit der App hat man auch den persönlichen Familienland*Pass digital am Smartphone und immer mit dabei. So wird die Planung für die Herbstferien noch einfacher – und die Freizeit noch vielfältiger“, zeigt sich Teschl-Hofmeister erfreut. Zum Start der App gibt es tolle Preise, darunter zwei Familienurlaube, zu gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 30. November 2025.

Ein exklusiver Tipp für Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes ist die Aktion „Museum10 – Entdecken, Staunen, Erleben“: Dabei erhalten Familien mit gültigem Familienland*Pass vergünstigten Eintritt in elf ausgewählten niederösterreichischen Museen. Für nur zehn Euro pro Familie können spannende Ausstellungen besucht und Geschichte hautnah erlebt werden. Zu den teilnehmenden Museen zählen das Egon Schiele Museum in Tulln, die Museen der Kunstmeile Krems, das MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya, das MAMUZ Museum Mistelbach, das Museum Niederösterreich in St. Pölten, die Römerstadt Carnuntum, die Schallaburg, das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz sowie das KinderKunstLabor für zeitgenössische Kunst in St. Pölten. (Bitte Öffnungszeiten beachten)

Weitere Informationen zum Familienland*Pass und zur Familienland-App finden Sie auf www.familienland.at

