Neues IFA Bauherrenmodell Plus mit Wohnungszuordnung in Wien gestartet

Wien (OTS) -

500. Jubiläums-Bauherrenmodell der IFA war nach nur drei Wochen zu 100% platziert

Aufgrund der starken Nachfrage öffnet IFA neues Bauherrenmodell Plus mit Wohnungszuordnung und Steueroptimierung

Anleger:innen investieren beim bereits 503. IFA Bauherrenmodell in geförderten Wohnbau in der Delsenbachgasse 8, 1110 Wien

Nachdem das im September gestartete Bauherrenmodell Plus der IFA in nur drei Wochen platziert war, öffnet IFA das nächste Bauherrenmodell Plus mit Wohnungszuordnung und Steueroptimierung in Wien. Anleger:innen beteiligen sich damit am geförderten Wohnbau in der Delsenbachgasse 8 in Wien-Simmering, nahe den U3-Stationen Enkplatz und Zippererstraße. Bis Herbst 2027 entstehen hier 34 leistbare Mietwohnungen.

Das Besondere am Bauherrenmodell Plus

Anleger:innen investieren in eine konkret ausgewählte Wohnung. Der jeweils persönliche Anteil an der Immobilie wird im Grundbuch eingetragen, die Wohnungsbegründung ist nach Baufertigstellung geplant. Die gemeinsame Vermietung sichert die Einnahmen für mindestens 20 Jahre, danach ist eine Eigenvermietung möglich. Eine Beteiligung ist bei Kreditzeichnung ab einem Eigenkapital von 29.275 Euro p.a., zahlbar über 3 Jahre möglich, die Planrendite beträgt rund 6,2% p.a. nach Ablauf der Förderphase.

„Wir sind stolz, mit der Delsenbachgasse 8 das bereits zweite Bauherrenmodell Plus mit Wohnungszuordnung in Wien innerhalb von nur wenigen Wochen starten zu können“, so Gunther Hingsammer, IFA AG. „Und es freut uns, dieses Investment, das so lange nur in der Steiermark erlaubt war, nun auch im Angebot für Wien zu haben.“

Steueroptimiert in geförderten Wohnbau investieren

Beim aktuellen 503. IFA Bauherrenmodell profitieren Investor:innen über inflationsgesicherte Mieterträge von der hohen Nachfrage an leistbarem Wohnraum und zudem über das IFA Bauherrenmodell von öffentlichen Förderungen und attraktiven, steuerlichen Begünstigungen wie der verkürzten Abschreibungsmöglichkeit (1/15 AfA). Investiert wird langfristig in einen krisenresilienten Substanzwert, ideal für Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und die private Altersvorsorge. Bestes Service ermöglicht das Rundum-Paket der IFA, es umfasst alle Meilensteine eines Immobilieninvestments von der Konzeption über den Bau bis hin zu Vermietung und Asset Management sowie laufender Investorenbetreuung.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen. www.ifa.at