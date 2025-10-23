Wien: 1,7 Mio. Nächtigungen im September, August-Umsatz bei 115 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Der heurige September brachte 1,7 Millionen Übernachtungen (+10%). Von Jänner bis September wurden 14,3 Millionen Gästenächtigungen (+5%) gezählt. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe im August machte 115,2 Millionen Euro (-11%) aus. Zwischen Jänner und August wurde ein Nächtigungsumsatz von rund 858 Millionen Euro (+3%) erwirtschaftet.

Wien schloss den September 2025 mit 1.725.000 Nächtigungen ab. Das entspricht einem Zuwachs von 10% zum Vergleichsmonat 2024. Zwischen Jänner und September verzeichnete die Bundeshauptstadt 14.299.000 Übernachtungen und damit einen Zuwachs von 5% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 332.000 Übernachtungen (+14%) im September führt Deutschland weiterhin die Liste der Top-10-Märkte an, gefolgt von Österreich (284.000, +7%), den USA (134.000, +3%), Italien (64.000, +1%), Großbritannien (70.000, +4%), Spanien (51.000, +8%), Polen (42.000, +12%), Frankreich (37.000, -3%), der Schweiz (39.000, +10%) und der Ukraine (31.000, +20%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im August 115.219.000 Euro (-11%). Im Zeitraum Jänner bis August konnten die Betriebe 858.377.000 Euro und damit um 3% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres erwirtschaften. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im September rund 75% (9/2024: rund 70%), jene der Hotelbetten 57,7% (9/2024: 53,5%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis September) lag die Zimmerauslastung bei rund 68% (1-9/2024: rund 69%), die Bettenauslastung bei 52,2% (1-9/2024: 52,9%). Insgesamt waren im September etwa 82.200 Hotelbetten in Wien verfügbar – um rund 2.500 Betten (+3,2%) mehr, als im Vergleichsmonat 2024 angeboten wurden.

Diese Medien-Info inkl. Tabelle als Word-File zum Download finden Sie hier.

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobene Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell



