  • 23.10.2025, 08:56:32
  • /
  • OTS0014

Wien: 1,7 Mio. Nächtigungen im September, August-Umsatz bei 115 Mio. Euro

Wien (OTS) - 

Der heurige September brachte 1,7 Millionen Übernachtungen (+10%). Von Jänner bis September wurden 14,3 Millionen Gästenächtigungen (+5%) gezählt. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe im August machte 115,2 Millionen Euro (-11%) aus. Zwischen Jänner und August wurde ein Nächtigungsumsatz von rund 858 Millionen Euro (+3%) erwirtschaftet.

Wien schloss den September 2025 mit 1.725.000 Nächtigungen ab. Das entspricht einem Zuwachs von 10% zum Vergleichsmonat 2024. Zwischen Jänner und September verzeichnete die Bundeshauptstadt 14.299.000 Übernachtungen und damit einen Zuwachs von 5% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 332.000 Übernachtungen (+14%) im September führt Deutschland weiterhin die Liste der Top-10-Märkte an, gefolgt von Österreich (284.000, +7%), den USA (134.000, +3%), Italien (64.000, +1%), Großbritannien (70.000, +4%), Spanien (51.000, +8%), Polen (42.000, +12%), Frankreich (37.000, -3%), der Schweiz (39.000, +10%) und der Ukraine (31.000, +20%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im August 115.219.000 Euro (-11%). Im Zeitraum Jänner bis August konnten die Betriebe 858.377.000 Euro und damit um 3% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres erwirtschaften. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im September rund 75% (9/2024: rund 70%), jene der Hotelbetten 57,7% (9/2024: 53,5%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis September) lag die Zimmerauslastung bei rund 68% (1-9/2024: rund 69%), die Bettenauslastung bei 52,2% (1-9/2024: 52,9%). Insgesamt waren im September etwa 82.200 Hotelbetten in Wien verfügbar – um rund 2.500 Betten (+3,2%) mehr, als im Vergleichsmonat 2024 angeboten wurden.

Diese Medien-Info inkl. Tabelle als Word-File zum Download finden Sie hier.

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobene Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell


Rückfragen & Kontakt

Walter Straßer
Tel. +43 1 211 14 – 111
walter.strasser@wien.info

Marie-Therese Tropsch
Tel. 43 1 211 14 – 117
marie-therese.tropsch@wien.info

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright