Landesrat Josef Schwaiger verstorben

Salzburg (OTS) -

Die Landesregierung gibt tief betroffen bekannt, dass Landesrat Josef Schwaiger in der Nacht auf Donnerstag im Landeskrankenhaus Salzburg verstorben ist.

Seit 1993 stand Josef Schwaiger im Dienst des Landes Salzburg, von 2013 bis 2025 wirkte er als Landesrat. Schwaiger hat sich in seiner politischen Arbeit mit großer Leidenschaft insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft, den ländlichen Raum sowie den Schutz vor Naturkatastrophen eingesetzt. Sein Wirken war stets geprägt von Sachverstand, Verlässlichkeit und dem Ziel, die Lebensgrundlagen im Land Salzburg langfristig zu verbessern.

Josef Schwaiger war weit über Parteigrenzen hinaus geschätzt – als kompetenter Fachpolitiker, hemdsärmeliger Anpacker und bodenständiger Mensch, der die Anliegen der Bevölkerung stets ernst nahm und pragmatische Lösungen suchte.

Der in Berndorf geborene Politiker hatte die Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim und die Höhere Bundeslehranstalt Ursprung absolviert, an der er später auch unterrichtete. Anschließend studierte er Politikwissenschaften in Salzburg und Wien sowie Agrarökonomik an der Universität für Bodenkultur in Wien.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit keine weiteren Auskünfte erteilen und ersuchen, die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren.