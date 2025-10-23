  • 23.10.2025, 08:12:02
  • /
  • OTS0006

BOKU-Podcast Planet Shapers, Folge 9: Im Feldlabor - von Wetter, Wein und Wattstunden

Wien (OTS) - 

Rund 80 Prozent unserer Lebensmittel wachsen unter freiem Himmel – und sind damit dem Wetter direkt ausgeliefert. Kein Wunder also, dass die Forschung hier genau hinschaut: Wie können sich Landwirt*innen und Winzer*innen auf veränderte Klimabedingungen einstellen? Wie werden wissenschaftliche Daten zu Werkzeugen, die auf dem Feld oder im Weingarten wirklich nützen? Und die Anforderungen steigen: Ernährung sichern, Energie gewinnen. Vielleicht lässt sich künftig sogar beides verbinden: Lebensmittelproduktion und Energieerzeugung auf ein und demselben Feld – und dabei Pflanzen gleichzeitig vor Hitze, Hagel und Dürre schützen?

In der neunten Folge des BOKU-Podcasts Planet Shapers geht es um Wetter, Wein und Wattstunden. Klingt nach einem bunten Mix – ist aber alles Teil derselben Geschichte: Wie Landwirtschaft und Klima zusammenhängen.

Die Hosts Astrid Kleber und Bernhard Vosicky sprechen mit Expert*innen der BOKU über agrarmeteorologische Prognosen, die Veränderungen im Weinbau und das Potenzial der Agri-Photovoltaik in Österreich.

Im Fokus stehen unter anderem folgende Fragen:

  • Welche Kulturen leiden besonders unter veränderten Witterungsbedingungen – und welche können sogar davon profitieren?
  • Wie funktionieren Pflanzenwachstumsmodelle und wie verlässlich sind ihre Vorhersagen?
  • Wie weit im Voraus lassen sich Risiken wie Trockenheit oder Schädlingsbefall tatsächlich einschätzen?
  • Was sind PIWI-Weine, warum wurden sie ursprünglich gezüchtet – und warum gewinnen sie gerade jetzt wieder an Bedeutung?
  • Wie wirkt sich Agri-Photovoltaik auf Ertrag, Bodenfeuchtigkeit und das Geschäftsmodell Landwirtschaft aus?

Im Studio zu Gast

  • Josef Eitzinger - Agrarmetereologe
  • Astrid Forneck - Weinbauexpertin
  • Alexander Bauer - Landtechnikforscher

Unbedingt reinhören!

Planet Shapers #9: Im Feldlabor: Von Wetter, Wein und Wattstunden. Ab 23. Oktober auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und YouTube. https://boku.ac.at/oeffentlichkeitsarbeit/planet-shapers

Rückfragen & Kontakt

BOKU University
Mag.a Astrid Kleber-Klinger
Telefon: 0664 8858 6533
E-Mail: astrid.kleber@boku.ac.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
