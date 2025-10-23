BOKU-Podcast Planet Shapers, Folge 9: Im Feldlabor - von Wetter, Wein und Wattstunden

Wien (OTS) -

Rund 80 Prozent unserer Lebensmittel wachsen unter freiem Himmel – und sind damit dem Wetter direkt ausgeliefert. Kein Wunder also, dass die Forschung hier genau hinschaut: Wie können sich Landwirt*innen und Winzer*innen auf veränderte Klimabedingungen einstellen? Wie werden wissenschaftliche Daten zu Werkzeugen, die auf dem Feld oder im Weingarten wirklich nützen? Und die Anforderungen steigen: Ernährung sichern, Energie gewinnen. Vielleicht lässt sich künftig sogar beides verbinden: Lebensmittelproduktion und Energieerzeugung auf ein und demselben Feld – und dabei Pflanzen gleichzeitig vor Hitze, Hagel und Dürre schützen?

In der neunten Folge des BOKU-Podcasts Planet Shapers geht es um Wetter, Wein und Wattstunden. Klingt nach einem bunten Mix – ist aber alles Teil derselben Geschichte: Wie Landwirtschaft und Klima zusammenhängen.

Die Hosts Astrid Kleber und Bernhard Vosicky sprechen mit Expert*innen der BOKU über agrarmeteorologische Prognosen, die Veränderungen im Weinbau und das Potenzial der Agri-Photovoltaik in Österreich.

Im Fokus stehen unter anderem folgende Fragen:

Welche Kulturen leiden besonders unter veränderten Witterungsbedingungen – und welche können sogar davon profitieren?

Wie funktionieren Pflanzenwachstumsmodelle und wie verlässlich sind ihre Vorhersagen?

Wie weit im Voraus lassen sich Risiken wie Trockenheit oder Schädlingsbefall tatsächlich einschätzen?

Was sind PIWI-Weine, warum wurden sie ursprünglich gezüchtet – und warum gewinnen sie gerade jetzt wieder an Bedeutung?

Wie wirkt sich Agri-Photovoltaik auf Ertrag, Bodenfeuchtigkeit und das Geschäftsmodell Landwirtschaft aus?

Im Studio zu Gast

Josef Eitzinger - Agrarmetereologe

Astrid Forneck - Weinbauexpertin

Alexander Bauer - Landtechnikforscher

Unbedingt reinhören!