BOKU-Podcast Planet Shapers, Folge 9: Im Feldlabor - von Wetter, Wein und Wattstunden
Rund 80 Prozent unserer Lebensmittel wachsen unter freiem Himmel – und sind damit dem Wetter direkt ausgeliefert. Kein Wunder also, dass die Forschung hier genau hinschaut: Wie können sich Landwirt*innen und Winzer*innen auf veränderte Klimabedingungen einstellen? Wie werden wissenschaftliche Daten zu Werkzeugen, die auf dem Feld oder im Weingarten wirklich nützen? Und die Anforderungen steigen: Ernährung sichern, Energie gewinnen. Vielleicht lässt sich künftig sogar beides verbinden: Lebensmittelproduktion und Energieerzeugung auf ein und demselben Feld – und dabei Pflanzen gleichzeitig vor Hitze, Hagel und Dürre schützen?
In der neunten Folge des BOKU-Podcasts Planet Shapers geht es um Wetter, Wein und Wattstunden. Klingt nach einem bunten Mix – ist aber alles Teil derselben Geschichte: Wie Landwirtschaft und Klima zusammenhängen.
Die Hosts Astrid Kleber und Bernhard Vosicky sprechen mit Expert*innen der BOKU über agrarmeteorologische Prognosen, die Veränderungen im Weinbau und das Potenzial der Agri-Photovoltaik in Österreich.
Im Fokus stehen unter anderem folgende Fragen:
- Welche Kulturen leiden besonders unter veränderten Witterungsbedingungen – und welche können sogar davon profitieren?
- Wie funktionieren Pflanzenwachstumsmodelle und wie verlässlich sind ihre Vorhersagen?
- Wie weit im Voraus lassen sich Risiken wie Trockenheit oder Schädlingsbefall tatsächlich einschätzen?
- Was sind PIWI-Weine, warum wurden sie ursprünglich gezüchtet – und warum gewinnen sie gerade jetzt wieder an Bedeutung?
- Wie wirkt sich Agri-Photovoltaik auf Ertrag, Bodenfeuchtigkeit und das Geschäftsmodell Landwirtschaft aus?
Im Studio zu Gast
- Josef Eitzinger - Agrarmetereologe
- Astrid Forneck - Weinbauexpertin
- Alexander Bauer - Landtechnikforscher
Unbedingt reinhören!
Planet Shapers #9: Im Feldlabor: Von Wetter, Wein und Wattstunden. Ab 23. Oktober auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und YouTube. https://boku.ac.at/oeffentlichkeitsarbeit/planet-shapers
Rückfragen & Kontakt
BOKU University
Mag.a Astrid Kleber-Klinger
Telefon: 0664 8858 6533
E-Mail: astrid.kleber@boku.ac.at
