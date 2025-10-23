Erlebniswelt Kahlenberg übernimmt die Mariazeller Bürgeralpe!

Wien/Mariazell (OTS) -

Die Eigentümerin der, weit über die Grenzen Wiens hinaus beliebten Erlebniswelt Kahlenberg, die Hoch 4 Erlebniswelt Leopoldsberg Betriebs GmbH, übernimmt mit Mitte November 2025 die Bürgeralpe in Mariazell. Die Erlebniswelt Kahlenberg am Hausberg von Wien mit jährlich mehr als 200.000 Besuchern ist unter anderem bekannt für den größten Waldseilpark im Osten Österreichs, den weitläufigen 3D-Bogensportpark sowie das beliebte E-Bike Center.

Mit der Übernahme will das Team rund um Geschäftsführer Hannes-Mario Dejaco die Bürgeralpe zu einem ganzjährigen Erlebnisberg weiterentwickeln.

„Wir freuen uns über die entstehenden Synergien und die neuen Herausforderungen. Die Pläne für einen Ganzjahresbetrieb sind bereits in Ausarbeitung“, so Dejaco.

Der bereits vom Betrieb eingeschlagene Weg vom klassischen Wintertourismus hin zu einem Ganzjahreserlebnis soll künftig durch attraktive Alternativangebote massiv verstärkt und ergänzt werden. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde bereits im Vorjahr gesetzt: Der neu eingeführte beleuchtete Rodelbetrieb erfreute sich großer Beliebtheit. Nun sollen weitere Highlights, manche bereits noch in diesem Winter folgen, um die Abhängigkeit vom klassischen Skibetrieb zu reduzieren.

Auch im Sommer sind neue Attraktionen geplant. Die beliebten Konzerte auf der Seebühne bleiben fixer Bestandteil des Programms. Ziel der neuen Eigentümer ist es, die Bürgeralpe als lebendiges Zentrum für Freizeit, Sport und Kultur weiter zu stärken.

„Die Bürgeralpe und das gesamte Mariazeller Land sind ein Juwel in Österreichs Alpenlandschaft. Wir freuen uns, künftig zur positiven Entwicklung der Region beitragen und uns als engagierter Teil der Gemeinschaft einbringen zu dürfen“, betont Dejaco.

Auch der Mariazeller Bürgermeister Helmut Schweiger zeigt sich erfreut: „Mit den neuen Eigentümern gewinnt das Mariazellerland im Tourismus erfahrene Partner.“

Mit dieser Übernahme beginnt für die Bürgeralpe ein neues Kapitel – mit frischen Ideen, regionaler Verbundenheit und einem klaren Bekenntnis zu einem nachhaltigen Ganzjahrestourismus.