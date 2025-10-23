Immer so günstig wie möglich: Lidl Österreich senkt nun auch die Kaffeepreise

Salzburg, Österreich (OTS) -

Gute Nachrichten für Kaffee-Liebhaber: Nach dauerhaften Preissenkungen bei Butter, Ölen, Nudeln und vielen anderen Produkten des täglichen Bedarfs geht die Lidl Preisoffensive in die nächste Runde! Ab sofort werden 10 beliebte Kaffeesorten dauerhaft günstiger – und zwar um bis 1 Euro pro Packung! Die Preissenkungen betreffen Artikel der beliebten Lidl Eigenmarke „Bellarom“.

Seit Anfang des Jahres hat Lidl Österreich bereits die Preise von mehr als 1.300 Produkten nachhaltig gesenkt! Und das nicht, weil es politisch gewünscht ist, sondern weil es die DNA des Lidl-Geschäftsmodells ist, Preisvorteile weiterzugeben und Kund:innen täglich den besten Preis anzubieten. Wichtiges Detail: Die Preisreduktionen gehen dabei nicht zulasten der Lieferanten oder der Qualität!

Das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis wird durch das Lidl Geschäftsmodell inkl. eigener Lieferketten möglich: Die Kaffee-Eigenmarken werden beispielsweise unter anderem in der eigenen Rösterei „Bon Presso“ der Schwarz Produktion hergestellt. So werden Kostenvorteile und Synergien möglich, die direkt an die Kund:innen weitergegeben werden.

Diese Kaffeesorten werden günstiger: