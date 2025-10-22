- 22.10.2025, 23:46:02
- /
- OTS0199
Medienrechtliches Informationsschreiben betreffend Zeljko Karajica
Warnung vor der Übernahme falscher Behauptungen
Der Unternehmer, Vizepräsident des SK Austria Klagenfurt und Geschäftsführer der SK Austria Klagenfurt GmbH Zeljko Karajica ist in jüngster Vergangenheit Zielscheibe grob unwahrer und ehrenrühriger medialer Angriffe. Insbesondere haben mehrere Medien unter Außerachtlassung jeglicher journalistischer Sorgfalt den falschen Vorwurf erhoben, gegen Zeljko Karajica liefen strafrechtliche Ermittlungen wegen Wirtschaftsbetruges.
In Wahrheit gibt es gegen den untadeligen und unbescholtenen Unternehmer und Manager Zeljko Karajica nicht einmal irgendwelche strafrechtlichen Ermittlungen. Eine einfache Rückfrage beim Betroffenen oder den Strafverfolgungsbehörden hätte genügt, die Rufmordkampagne als solche erkennen zu lassen. Das gilt erst recht für die von manchen Medien in Aussicht gestellte bis zu einjährige Freiheitsstrafe. Nachdem sich die "Kronen Zeitung" als hemmungsloser Verbreiter von Fake News hervorgetan hat, hat sie ihren Lesern heute kleinlaut eingestanden, einer Verwechslung aufgesessen zu sein.
Zeljko Karajica hat den Wiener Medienrechtler Dr. Albrecht Haller damit beauftragt, erstens die Persönlichkeitsrechtsverletzungen mit allen rechtlich zu Gebote stehenden Mitteln zu ahnden und zweitens Journalisten und Medieninhaber vor der Übernahme der kursierenden Falschmeldungen zu warnen. Im Gegendarstellungsrecht gibt es keinen Schutz für Zitate, sodass auch das "bloße" Zitieren von Falschmeldungen etwa der "Kronen Zeitung" die jeweiligen Medieninhaber nicht davor schützt, demnächst selbst Gegendarstellungen veröffentlichen zu müssen, sich vor ihrem Publikum zu blamieren und mit Zahlungsansprüchen konfrontiert zu werden.
Rückfragen & Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Albrecht Haller
1090 Wien, Garnisongasse 7
Tel. +43 1 408 66 66-0
office@netlaw.at
Matthias Linnenbrügger
Director of Communications | SEH Sports & Entertainment Holding GmbH
20457 Hamburg, Großer Grasbrook 9
Tel. +49 172 716 50 90
matthias.linnenbruegger@seh-holding.com
