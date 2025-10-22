FPÖ-Thau: „Dank FPÖ-Einsatz wurde Grüne Zone auf Eis gelegt“

Mödling (OTS) -

„Unser Einsatz und unsere Mühe für die Mödlinger Bevölkerung haben sich bezahlt gemacht“ zeigte sich FPÖ Mödling Bezirksparteiobmann NAbg. StR Harald Thau am Mittwochabend erfreut.

Denn: Beinahe 1.000 Unterschriften der FPÖ-Petition „Nein zur Grünen Zone“ und massiver Widerstand vieler Mödlinger bei einem Workshop von Bürgern und Parteien am Mittwochabend verfehlten nicht die Wirkung bei der rot-grünen Stadtregierung – die GR-Sitzung betreffend Grüner Zone wurde auf Februar 2026 vertagt.

„Die Einführung einer Grünen Zone in Mödling geht unweigerlich mit der Einführung eines Parkpickerls einher. Dieses Pickerl garantiert dann keinen Stellplatz, aber dafür zusätzliche Kosten. Und einem Griff ins Geldbörserl der Mödlinger erteilen wir Freiheitliche eine klare Absage“, unterstrich Harald Thau.

Mehr Infos auch: www.neinzurgruenenzone.at