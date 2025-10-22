SP-Meidling/Neumayer: „In Meidling ist spürbar, was unser Rotes Wien ausmacht: Wir halten zusammen, packen an & lassen niemanden zurück.“

Wien (OTS) -

Die SPÖ Meidling stellte bei ihrer Bezirkskonferenz am 20. Oktober 2025 die politischen Weichen für das kommende Jahr. Rund 145 Delegierte diskutierten gemeinsam mit dem Landesparteivorsitzenden und Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig über zentrale Zukunftsthemen. Er bekräftigte einmal mehr: „Wien ist DER Wirtschaftsmotor Österreichs. Wir investieren gezielt in Zukunftsbranchen und schaffen in bewährter, konstruktiver Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sowie den Sozialpartnern Perspektiven. Denn: Wirtschaftswachstum schafft Arbeit. Arbeit schafft Sicherheit. Und Sicherheit schafft Vertrauen.“



Klar sei, dass die Sozialdemokratie auch in herausfordernden Zeiten Verantwortung übernehme: „Wir übernehmen Verantwortung mit sozialdemokratischem Augenmaß. Wir sichern unser Rotes Wien für alle Generationen ab – sozial, wirtschaftlich, ökologisch.

Wir in Wien halten zusammen, denn wir wissen, worum es geht: Um die Menschen in dieser Stadt. Wien war, ist und bleibt die Stadt des leistbaren Wohnens, die Stadt der Frauen, die Stadt der Bildung, die Stadt der Gesundheit, die Stadt der Zukunft. Und solange wir gemeinsam an dieser Idee arbeiten, wird Wien weiter Vorbild bleiben – für Österreich und für Europa“, so Ludwig.

Bezirksvorsitzender und Landesparteisekretär Jörg Neumayer führte dazu aus: „Dass Wien heute so stabil dasteht, hat viel damit zu tun, dass wir mit unserem Landesparteivorsitzenden Dr. Michael Ludwig einen Bürgermeister haben, der weiß, wie man in Krisen führt. Ob in der Pandemie, bei der Teuerung oder jetzt in Zeiten der internationalen Unsicherheit – Michael Ludwig hat immer dafür gesorgt, dass Wien auf Kurs bleibt. Er verkörpert, was Wien ausmacht: Verlässlichkeit, Stabilität und Menschlichkeit. Unser Bürgermeister steht für soziale Gerechtigkeit, für ein lebenswertes Wien und für verantwortungsvolle Politik mit Haltung!“

Im Rückblick auf die Gemeinderatswahl bedankte sich Ludwig bei allen Funktionär:innen und Aktivist:innen der Bezirkspartei Meidling führ ihre starke Unterstützung und Arbeit: „Die SPÖ Meidling hat einen engagierten Wahlkampf geführt und es geschafft, eines der besten Bezirksergebnisse der Wiener Gemeinderatswahl zu erzielen.“ Als stimmenstärkste Partei trage die Bezirksorganisation nicht nur Verantwortung im Bezirk, sondern leiste auch auf Landesebene einen wichtigen Beitrag, etwa mit Jörg Neumayer als SPÖ Wien-Landesparteisekretär und Abgeordnetem zum Gemeinderat und Landtag sowie mit Katharina Weninger als Tourismussprecherin und Omar Al-Rawi als Planungssprecher im Wiener Gemeinderat und Landtag.

Stolz zeigte sich dazu auch Bezirksvorsitzender und Landesparteisekretär Jörg Neumayer: „In Meidling ist deutlich spürbar, was unser Rotes Wien ausmacht und, was gelebte Sozialdemokratie bedeutet: Wir halten zusammen, wir packen an, wir lassen niemanden zurück. Und wir arbeiten auch daran unser Team kontinuierlich zu vergrößern und zu stärken.“ So zeige die kommunalpolitische Akademie, deren Absolvent:innen im Rahmen der Konferenz ihre Abschlusszertifikate überreicht wurden, wie in Meidling sozialdemokratische Politik lebendig gehalten wird – durch Bildung, Diskussion und Engagement.

In diesem Sinne diskutierten die Delegierten der Meidlinger Bezirkskonferenz zwölf inhaltliche Anträge und Resolutionen zu diversen aktuellen Themen. Außerdem wurde allen ausscheidenden Mandatar:innen, allen voran der ehemaligen, langjährigen Bezirksvorsitzenden Gabriele Mörk, für ihr Engagement in den vergangenen Jahren herzlich gedankt. Eine besondere Ehrung für ihre jahrzehntelange Arbeit in der Meidlinger Sozialdemokratie erhielt Monika Baudis: Sie wurde mit der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie, der Victor-Adler-Plakette, geehrt. (Schluss)