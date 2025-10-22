Harald Servus: Es geht uns nicht um neue Autobahnen, sondern um strategische Lückenschlüsse

Wien (OTS) -

“Niemand steht gerne im Stau und schon gar nicht jene Pendler, denen das Tag für Tag blüht. Stau ist nicht nur lästig, sondern verursacht auch einen riesigen volkswirtschaftlichen Schaden: Experten schätzen ihn auf mehr als eine halbe Milliarde Euro pro Jahr. Und wenn wir die neuralgischen Staupunkte ausmerzen würden, dann lohnen sich Investitionen auch über die Umwegrentabilität”, zeigte sich heute, Mittwoch, ÖVP-Abg. Harald Servus in der Sondersitzung des Nationalrats überzeugt.

“Es geht uns nicht um neue Autobahnen, sondern um strategische Lückenschlüsse”, so Servus in Richtung der Grünen. Ein Lückenschluss seien beispielsweise die fehlenden 19 Kilometer der S1. “Wir brauchen auch Straßen, die die Bevölkerung entlasten”, hob Servus als Beispiele im höherrangigen Straßennetz die Traisental-Entlastungsstraße S34, die den wachsenden Verkehr aus St. Pölten herausführen soll, und die Marchfeld-Entlastungsstraße S8, die das Gebiet nördlich der Donau aufschließen soll, hervor. Zahlreiche Projekte in ganz Österreich würden “nicht aus Jux und Tollerei derzeit im Bundesstraßengesetz stehen. Diese strategischen Lückenschlüsse umfassen insgesamt 85 Streckenkilometer. Das macht nicht einmal vier Prozent des gesamten ASFINAG-Netzes aus”, so der Abgeordnete weiter.

Investitionen seien immer ein Wachstumsmotor. “Auch für das Wirtschaftswachstum sind Investitionen in eine zeitgemäße Infrastruktur wichtig. Ohne Verkehr findet Wirtschaft nicht statt”, so der Abgeordnete abschließend. (Schluss)