- 22.10.2025, 16:51:02
- /
- OTS0181
Termine am 23. Oktober in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
09.00 Uhr, 4. Wiener Landtag (1., Rathaus). Livestream auf www.wien.gv.at
10.00 Uhr, Buchpräsentation „Wunderkammern. Wiener Bezirksmuseen und ihre Schätze“ mit Stadträtin Veronica Kaup-Hasler, Direktor Wien Museum Matti Bunzl und Regina Wonisch, Stabstelle Bezirksmuseen (1., Rathaus, Top 24)
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK