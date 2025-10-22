Produktwarnung: „Fall in Wild“ verschiedene Farben

Wien (OTS) -

Die AGES warnt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) vor dem Produkt „Fall in Wild“ (Labubumonster mit Schlüsselanhängerfunktion) in verschiedenen Farben (siehe Abbildung). Vom Spielzeug lösen sich kleine Teile (Halskette und/oder Gliedmaßen), die von Kindern leicht verschluckt werden können. Dadurch können die Atemwege blockiert werden.

Bezeichnung der Ware: Fall in Wild, in den Farben pink, bunt, weiß, grün

Inverkehrbringer: Offerupstore GmbH, 1010 Wien

Diese Warnung besagt nicht, dass das Risiko für die menschliche Gesundheit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist. Die AGES ersucht Verbraucherinnen und Verbraucher, vorhandene betroffene Produkte keinesfalls zu verwenden, sondern umgehend zu entsorgen. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz setzt erforderlichenfalls weitere Maßnahmen.