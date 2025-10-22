Wechsel an der Spitze der NÖ Umweltverbände

St. Pölten (OTS) -

Bei der Generalversammlung der NÖ Umweltverbände in Krems wurde ein bedeutender Führungswechsel vollzogen: Nach fast zehn Jahren an der Spitze übergab Anton Kasser sein Amt als Präsident an den Bürgermeister von Kottingbrunn, Christian Macho. Kasser, der die NÖ Umweltverbände in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt und vorangebracht hat, legte die Funktion aufgrund seiner Bestellung zum Landesrat zurück und wurde in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenpräsidenten ernannt.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte die Bedeutung der Umweltverbände für ein sauberes Niederösterreich: „Aus Liebe zum Land halten wir Niederösterreich sauber! Dafür packen alle an – die Bürgerinnen und Bürger, die Gemeinden und ganz besonders die Umweltverbände. Bei uns in Niederösterreich beginnt Kreislaufwirtschaft vor Ort. Gemeinsam mit den Gemeinden und Betrieben schaffen wir schon heute, was sich Europa für 2030 vornimmt – eine Recyclingquote von 63 Prozent. Ein herzliches Dankeschön an Toni Kasser für seinen jahrelangen Einsatz für ein sauberes Niederösterreich und alles Gute an den neuen Präsidenten Christian Macho – ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Mit der einstimmigen Wahl von Bürgermeister Christian Macho zum Präsidenten des NÖ Umweltverbände ist die Nachfolge offiziell beschlossen. Als langjähriges Mitglied und erfahrenes Präsidiumsmitglied bringt er umfassendes Fachwissen und Kontinuität in seine neue Rolle.

Macho würdigte Kassers Arbeit und blickte zugleich zuversichtlich in die Zukunft: „Anton Kasser hat in den vergangenen Jahren Maßstäbe gesetzt – sowohl im Bereich der Umweltpolitik als auch in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Gemeinden, Entsorgern und Bürgerinnen und Bürgern. Ich übernehme dieses Amt mit großem Respekt und dem festen Willen, den erfolgreichen Weg fortzusetzen. Niederösterreich soll weiterhin als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gelten.“

