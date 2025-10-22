  • 22.10.2025, 16:37:32
  • /
  • OTS0174

Wechsel an der Spitze der NÖ Umweltverbände

LH-Stv. Pernkopf: Christian Macho neuer Präsident der NÖ-Umweltverbände

St. Pölten (OTS) - 

Bei der Generalversammlung der NÖ Umweltverbände in Krems wurde ein bedeutender Führungswechsel vollzogen: Nach fast zehn Jahren an der Spitze übergab Anton Kasser sein Amt als Präsident an den Bürgermeister von Kottingbrunn, Christian Macho. Kasser, der die NÖ Umweltverbände in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt und vorangebracht hat, legte die Funktion aufgrund seiner Bestellung zum Landesrat zurück und wurde in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenpräsidenten ernannt.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte die Bedeutung der Umweltverbände für ein sauberes Niederösterreich: „Aus Liebe zum Land halten wir Niederösterreich sauber! Dafür packen alle an – die Bürgerinnen und Bürger, die Gemeinden und ganz besonders die Umweltverbände. Bei uns in Niederösterreich beginnt Kreislaufwirtschaft vor Ort. Gemeinsam mit den Gemeinden und Betrieben schaffen wir schon heute, was sich Europa für 2030 vornimmt – eine Recyclingquote von 63 Prozent. Ein herzliches Dankeschön an Toni Kasser für seinen jahrelangen Einsatz für ein sauberes Niederösterreich und alles Gute an den neuen Präsidenten Christian Macho – ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Mit der einstimmigen Wahl von Bürgermeister Christian Macho zum Präsidenten des NÖ Umweltverbände ist die Nachfolge offiziell beschlossen. Als langjähriges Mitglied und erfahrenes Präsidiumsmitglied bringt er umfassendes Fachwissen und Kontinuität in seine neue Rolle.

Macho würdigte Kassers Arbeit und blickte zugleich zuversichtlich in die Zukunft: „Anton Kasser hat in den vergangenen Jahren Maßstäbe gesetzt – sowohl im Bereich der Umweltpolitik als auch in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Gemeinden, Entsorgern und Bürgerinnen und Bürgern. Ich übernehme dieses Amt mit großem Respekt und dem festen Willen, den erfolgreichen Weg fortzusetzen. Niederösterreich soll weiterhin als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gelten.“

Weitere Informationen: DI Jürgen Maier, Pressesprecher LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf, T: +43 2742 9005 – 12704, M: +43 676 812 15283, E-Mail: lhstv.pernkopf@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright