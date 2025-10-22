- 22.10.2025, 16:37:02
ABSAGE: Pressekonferenz "Freiraum Schule" - weitere Entbürokratisierungsmaßnahmen, um Lehrerinnen und Lehrer nachhaltig zu entlasten
Die für morgen, 23. Oktober, 10:00 Uhr, geplante Pressekonferenz mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretär für Deregulierung und Entbürokratisierung, Sepp Schellhorn, muss leider aus organisatorischen Gründen morgen abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
