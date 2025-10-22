Marktanalyse macht deutlich: Glasfaserausbau stellt zukunftsfähiges Rückgrat für Österreichs digitale Souveränität dar

Wien (OTS) -

Wien, 22. Oktober 2025 – „Glasfaser ist die entscheidende und zentrale künftige Infrastruktur – ohne Glasfaser gibt es keine digitale Zukunft,” betont OFAA-Vizepräsident und Geschäftsführer Breitband Oberösterreich, DI Martin Wachutka bei der medialen Präsentation der wissenschaftlichen OFAA-Marktanalyse zu Nutzung und Einsatz von Glasfaser für die digitale Zukunft Österreichs. Für die OFAA ist der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur eine Gemeinschaftsaufgabe: Denn um eine flächendeckende Versorgung bis 2035 zu garantieren sind jährlich rund 500 Mio. Euro an Investitionen erforderlich. Förderungen stellen hierbei ein wesentliches Asset dar.