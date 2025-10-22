Sozialstadtrat Hacker begrüßt Schwerarbeitspension für Pflegekräfte

Wien (OTS) -

Der Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker begrüßt den verbesserten Zugang zur Schwerarbeitspension für Pflegekräfte. „Ich halte das für einen sehr wichtigen Schritt, weil es endlich die schwere Arbeit anerkennt, die vor allem Frauen in diesem wichtigen Bereich leisten. Ich habe diese Änderung gemeinsam mit anderen Ländervertretern seit langem gefordert und gratuliere Ministerin Schumann zur Umsetzung“, so Hacker.

Besonders erfreulich sei, dass auch Teilzeitkräfte in den Genuss der Schwerarbeitspension kommen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und dass künftig auch Kindererziehungszeiten angerechnet werden. „Endlich wurden die Zugangskriterien überarbeitet. Das macht den Pflegeberuf attraktiver“, so Hacker.