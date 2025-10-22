Komptech ist digitaler Vorreiter für Informationsfairness am Arbeitsplatz

Raaba-Grambach/Frohnleiten (OTS) -

Informationen sind heute die wichtigste Ressource in Unternehmen, doch oft sehr ungleich verteilt. Das kostet Zeit, Nerven und Produktivität. Komptech, ein international tätiger Anbieter von Umwelttechnologien, zeigt nun, wie es besser geht: Mit einer zentralen Mitarbeiter-App sorgt das Unternehmen für Informationsfairness, indem alle Beschäftigten zeitgleich und gleichberechtigt informiert sind – unabhängig von Standort oder Schreibtischzugang.

Fairer Informationsfluss als Erfolgsfaktor in Unternehmen

Studien belegen: Transparente Kommunikation steigert Motivation, Loyalität und Innovationskraft. Mitarbeitende, die jederzeit Zugang zu allen relevanten Informationen haben, können bessere Entscheidungen treffen und arbeiten effizienter im Team. Dies hat auch Bernhard Muhr, Head of Group HR & Administration bei Komptech, erkannt: „Für uns sind alle Mitarbeitenden, von der Produktion bis zur Führungsebene, gleich wichtig. Mit der Mitarbeiter-App haben nun alle die gleiche Information – unabhängig davon, ob sie einen E-Mail-Zugang haben oder nicht.“

Die Schattenseite der Informationsflut

In der Praxis aber kämpfen noch viele Unternehmen mit einer unübersichtlichen Nachrichtenflut: E-Mails, Intranet, Newsletter oder Chat-Dienste konkurrieren miteinander, wichtige Inhalte gehen unter oder erreichen nur Teilbereiche der Belegschaft. Eine Untersuchung der BAuA und der TU Dresden zeigt, dass unstrukturierte Informationssysteme Stress erzeugen und die Produktivität senken. Für international tätige Firmen mit verteilten Teams bedeutet das handfeste Effizienzverluste und langfristig sogar ein Risiko für Unternehmenskultur und Innovationsfähigkeit.

Digitale Plattform bringt Ordnung und Fairness ins System

Komptech zählt mit der eigens gebrandeten Mitarbeiter-App „BR!DGE“ nun zu den Vorreitern interner Kommunikation. Wichtige Informationen, Unternehmensnews, Dokumente und Services werden an einem zentralen Ort gebündelt und in Echtzeit zugänglich gemacht. „Das bringt nicht nur riesige Vereinfachungen, sondern auch mehr Transparenz für alle Beteiligten“, betont Muhr. Bei der Mitarbeiter-App setzt Komptech auf LOLYO, eine intelligente next-level Software, die mit dem einzigartigen MITMACH-Booster dafür sorgt, dass sich auch die gesamte Belegschaft beteiligt. „Mit diesem Feature wird sichergestellt, dass Mitarbeitende die App freiwillig auf ihr Smartphone laden und Informationen auch wirklich bei allen ankommen“, erklärt Monika Haberhofer von LOLYO.

Mehr Effizienz, mehr Mitarbeiterbindung, mehr Fairness

Das Ergebnis ist visionär. Mitarbeitende fühlen sich ernst genommen, besser eingebunden und können ihre Potenziale freier entfalten. Führungskräfte sparen wertvolle Zeit und Unternehmen profitieren von deutlich höherer Effizienz und einer Teamkultur, die Innovation und Zusammenhalt stärkt, was gerade in Zeiten eines hohen Fachkräftemangels besonders bedeutsam ist.

Moderner Erfolgsfaktor

Informationsfairness entwickelt sich zum zentralen Erfolgsfaktor moderner Unternehmensführung. Wer sicherstellt, dass alle Mitarbeitenden denselben Zugang zu Wissen haben, schafft Chancengleichheit und Wettbewerbsvorteile zugleich. Komptech macht vor, wie digitale Tools diesen Anspruch in der Praxis umsetzen und wird so zum Vorbild für Unternehmen weit über die eigene Branche hinaus.

Über LOLYO

LOLYO ist die erste Mitarbeiter-App, die gezielt zum Mitmachen motiviert und mit dem MITMACH-Booster für rekordverdächtige Beteiligung sorgt. Entwickelt in Graz, Österreich, bietet das smarte Social Intranet alle Funktionen, die moderne interne Kommunikation braucht: Mitarbeitende lassen sich in Echtzeit erreichen, Inhalte standortübergreifend teilen, Onboarding-Prozesse beschleunigen und Stimmungen im Team aktiv einholen. So entsteht digitale Nähe, die echtes Wir-Gefühl schafft und den Teamzusammenhalt nachhaltig stärkt.

Mehr Informationen zur LOLYO Mitarbeiter-App: www.lolyo.app