Lehre im Rampenlicht: Teaching Award 2025 an der FH Technikum Wien

Wien (OTS) -

Am 20. Oktober 2025 verlieh die FH Technikum Wien zum bereits vierten Mal ihre Teaching Awards. Die Veranstaltung im großen Festsaal wurde vom Teaching and Learning Center (TLC) gestaltet. Der Abend zeigte einmal mehr die Breite und Qualität der Lehre an der FH Technikum Wien, die nah an Praxis, Forschung und Studierenden ausgerichtet ist.



Auftakt, Jury und Verfahren



Nach der musikalischen Eröffnung durch die vienna strings begrüßte Sylvia Lingo (Leitung Teaching and Learning Center) die Gäste, bestehend aus Hochschulleitung, Jurymitgliedern, Studierenden Kolleg*innen, Familienmitgliedern und Freunden und erläuterte die Zielsetzung und Bedeutung dieser Award-Verleihung, die Kategorien sowie den Ablauf des Abends.

Die Einreichungen wurden von der internationalen und interdisziplinären Jury auf Basis von Lehrveranstaltungsinformationen, Einreichformularen, Moodle-Kursen und Evaluationen beurteilt. Insgesamt lagen 40 Einreichungen vor, rund ein Drittel davon aus Studierendennominierungen.



Im Anschluss sprach Rektorin Sylvia Geyer einleitende Worte, in denen sie die Bedeutung guter Lehre für die Fachhochschule betonte und den gemeinsamen Einsatz von Lehrenden und Studierenden als zentralen Erfolgsfaktor hervorhob.



Jury & Funktionen in alphabetischer Reihenfolge:

Florian Eckkrammer , Geschäftsführer der FH Technikum Wien

Sylvia Geyer , Rektorin der FH Technikum Wien

Sylvia Lingo , Leiterin Teaching and Learning Center, FH Technikum Wien

Peter Reichel , Generalsekretär, OVE – Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Stefan Robien , Vorstandsteam der HTW (Hochschullehrer*innenvertretung)

Bernd Schenk , Studiengangsleiter BSc BWL, Liechtenstein Business School (Universität Liechtenstein)

Angela Weißköppel , Leiterin Lehrenden-Service-Center, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Daniela Wolf, Ferdinand Porsche FernFH; Gründerin techshelikes

Folgende Kategorien wurden bei den heurigen Teaching Awards ausgezeichnet: Best Lecturer (Nominierung ausschließlich durch Studierendengruppen), Learning & Study Success, Impact & Relevance sowie Project-based Learning (Einreichung durch Lehrende).

In der Kategorie Best Lecturer werden Lehrende ausgezeichnet, die den Lernerfolg der Studierenden besonders gut unterstützen.

Sie setzen abwechslungsreiche Methoden ein, stellen gut verständliche und fachlich fundierte Materialien bereit und schaffen eine positive Lernatmosphäre. Sie fördern eigenständiges Lernen, regen zur kritischen Auseinandersetzung mit den Inhalten an und gehen auf die Bedürfnisse der Studierenden ein. Durch ihr Engagement und ihre Vorbildwirkung motivieren sie Studierende dazu, sich intensiv mit den Themen zu beschäftigen.



Teaching Award 2025: Auszeichnungen nach Kategorien



Best Lecturer

Studierendenperspektive im Fokus – ausgezeichnet wurden Lehrende, die den Lernerfolg der Studierenden besonders gut unterstützen und durch ihr didaktisches Geschick eine positive Lernatmosphäre schaffen und durch ihr Engagement sowie Kommunikationsfähigkeit die Studierenden motivieren, sich intensiv mit den fachlichen Themen auseinanderzusetzen..

Aufgrund der hohen Einreichquote entschied sich die Jury, gleich 3 Preise zu vergeben:

Friedrich Bauer – Digitale Systeme und Computerarchitektur (BA Kommunikations- & Informationssysteme; Kompetenzfeld Embedded Systems)

Jurybegründung: Aktivierender Aufbau mit Impulsvorträgen und begleitenden Lernvideos, klare Interaktionsformate und reflektierter Einsatz von Humor. Die Lernumgebung fördert Verständnis für moderne Computerarchitekturen und bindet Studierende kontinuierlich ein. Studierendenfeedback: hohe Motivation, nachvollziehbare Prüfungsausrichtung, spürbare Wertschätzung im Umgang.

Diane Shooman – English Writing Skills (MA Medical Engineering & eHealth; Social Skills & Communication)

Jurybegründung: Stark individualisierte Begleitung, Peer-Learning und iterative Rückmeldungen in einer konstruktiven Lernatmosphäre; mehrere Studierendennominierungen und sehr gute Evaluationen belegen die Wirksamkeit. Studierendenfeedback: fördert eigenständiges Denken und strukturierte Argumentation.

Ines Stelzer – Mathematik für Engineering Science 2 (BA Elektronik; Mathematik/Statistik/Physik)

Jurybegründung: Stringente Theorie-Praxis-Verknüpfung mit Visualisierungen (u. a. GeoGebra), klare Kommunikation und offene Lernkultur. Studierendenfeedback: hohe Verständlichkeit, verlässliche Materialien, Fachimpulse über die LV hinaus.

Learning & Study Success

Diese Kategorie zeichnete Lehrveranstaltungen aus, die durch eine klare Struktur und innovative didaktische Konzepte die Studierenden gezielt und systematisch auf ihren Lernwegen unterstützen und somit durch diese Lernergebnisorientierung den Studienerfolg messbar unterstützen..

Dabei wurden 2 Preise verliehen an:

Peter Zeilinger – E-Commerce (BA Wirtschaftsinformatik; Digital Enterprise & UX)

Jurybegründung: Didaktisch konsistentes Flipped-Classroom -Design mit klarer Progression vom Grundlagenwissen bis zur Shop-Optimierung; kontinuierliches, individuelles Feedback. Studierendenfeedback: hoher Praxisbezug, sichtbare Kompetenzzuwächse.

Gordin Zupkovitz & Wolfgang Holnthoner – Current Problems in Regenerative Medicine (MA Tissue Engineering; Cell Technologies and Biomaterials)

Jurybegründung: Fundierte Verbindung von Theorie und Problem-Based Learning in Kleingruppen, mit festen Feedbackschleifen und hoher Eigenverantwortung. Studierendenfeedback: erlebte Anerkennung individueller Lernwege und produktive Selbstforschungsphasen.

Impact & Relevance

In dieser Kategorie werden Lehrveranstaltungen ausgezeichnet, die gesellschaftlich relevante Themen und aktuelle Herausforderungen aktiv in die Lehre einbinden. Ziel ist es, Studierende dabei zu unterstützen, sich auf die Anforderungen einer sich wandelnden Welt vorzubereiten und die praktische und gesellschaftliche Bedeutung über die Fachinhalte hinaus zu erkennen.

Dabei wurde ein Preis vergeben an:

Alexander Hirschl-Schmol, Rupert Wychera & Daniel Österreicher – Windkraft (BA/MA Erneuerbare Energien; Renewable Energy Technologies)

Jurybegründung: Verknüpft technische Grundlagen und Planung mit ökologischen, wirtschaftlichen und ethischen Fragen; Exkursionen und aktuelle Forschungsprojekte schaffen starke Praxisnähe. Studierendenfeedback: professionelle Durchführung, hochwertige Unterlagen und wertvolle Einblicke in laufende Projekte.

Project-based Learning

Die Kategorie Project-based Learning zeichnet Lehrveranstaltungen aus, in denen Studierende durch die Bearbeitung von Projekten möglichst eigenständig, praxisnah und anwendungsorientiert lernen. Der Fokus liegt darauf, komplexe Fragestellungen zu bearbeiten, eigenständig Lösungen oder Lösungswege zu entwickeln und nach Möglichkeit interdisziplinär zusammenzuarbeiten.

Hierbei wurden 2 Preise verliehen an:

Roman Beneder – Embedded Systems Software 1 (MA Embedded Systems; Embedded Systems)

Jurybegründung: Markante Industrieorientierung, Arbeit auf Aurix - und PSoC -Plattformen, Fokus auf Echtzeitbetriebssysteme und Multicore-Design; individuelles Arbeiten an echter Hardware über das gesamte Semester. Studierendenfeedback: hohe Zufriedenheit, spürbarer Kompetenzgewinn durch viele Praxisaufgaben.

Judith Klamert-Schmid & Sabine Traxler – Entrepreneurial Engineering (BA Internationales Wirtschaftsingenieurswesen; Industrial Product Life Cycle Technologies)

Jurybegründung: Projektbasiertes Lernen mit Design Thinking, Business Model Canvas und sinnvoller KI-Integration; eigenverantwortliche Teamarbeit, Peer-Gutachten und klare Anwendungsorientierung. Studierendenfeedback: als besonders lebensnah und motivierend wahrgenommen.

Bedeutung der Preise



Die prämierten Lehrveranstaltungen zeigen, wie Studierendenzentrierung, Praxisnähe und Forschungseinbindung zusammenspielen: strukturierte Lernwege, klar definierte Rollen im Projekt, vielfältige Feedback-Formate und Verantwortung für eigene Lernentscheidungen. Sichtbar wird eine Lehre, die Kompetenzen aufbaut – von wissenschaftlichem Schreiben über Entrepreneurship und Embedded-Systeme bis hin zu Energiewende-Themen.



Zudem wurden Preisträger*innen an diesem Abend geehrt, die im Laufe des Studienjahres 2024/25 nationale und internationale Lehrauszeichnungen erhalten haben.

Internationale Anerkennungen & Sonderpreise

Ars Docendi – Staatspreis für exzellente Lehre (Anerkennungspreis in der Kategorie Qualitätsverbesserung von Lehre und Studierbarkeit ) Link zum ArsDocendi## Ars Docendi 2025 - Staatspreis für exzellente Lehre## S.6´3

Paul Talbot (Kompetenzfeld Social Skills & Communications) für Technical English – prämiert für die konsequente Weiterentwicklung eines Pflichtformats hin zu einem kompetenzorientierten, digital gestützten Lehrkonzept, das heterogene Studierendengruppen adressiert.

PROFFORMANCE 2024/2025 – International Higher Education Teacher Award (Kategorie Inclusion & Diversity)

Hier ging der 1.Platz an das Projekt ASSIST HEIDI – Co-Designing for the Good in Mixed International Teams; Team: Sarah Langer, Alija Sabic, Florian Ellinger, Martin Deinhofer, Natascha Toman, Oliver Klein, Susanne Buchner-Sabathy. Ausgezeichnet für nutzerzentriertes, inklusives Design mit aktiver Einbindung von Menschen mit Behinderungen und internationaler Zusammenarbeit. Link zum Projekt ASSIST HEIDI Summer School 2025 | FH Technikum Wien

Link zur Preisverleihung: Awardees in Inclusion and Diversity



Masterarbeits-Awards 2024/2025



Die Fakultäten zeichneten Masterarbeiten aus, die die allgemeinen Beurteilungskriterien in besonderem Maß erfüllen, hohe Signifikanz und Innovationskraft zeigen und Praxis sowie Forschung gezielt weiterentwickeln. Die Studierenden erhalten neben der Auszeichnung und Anerkennung als Preis auch die Möglichkeit, ein kostenlosen Seminartag an der Technikum Wien Academy zu besuchen. Link: Startseite | Technikum Wien Academy

Industrial Engineering

Preisträger: Manav Sharma – Validierung und Quantifizierung von Netzsimulationen und State-Estimation-Techniken (MA Erneuerbare Energien; Betreuung: David Fellner). Begründung (Kurzfassung): Beitrag zur Stromnetzresilienz durch datengetriebene Zustandsschätzung; Kombination statistischer Verfahren und ML, robuste Ergebnisse mit Realweltdaten.

Life Science Engineering

Preisträger: Florian Czeczil – Simulating and evaluating airflow and aerosol deposition in the human upper airways: in-vitro/in-silico comparison (Medical Engineering & eHealth; Betreuung: Richard Pasteka). Begründung (Kurzfassung): Verknüpft 3D-gedruckte Anatomiemodelle, Experimente und CFD-Simulationen; klinisch relevante Aussagen zur Optimierung von Inhalationstherapien.

Electronic Engineering & Entrepreneurship

Preisträger: Leonardo Lovric – Analysis and Demonstration of Single Event Upsets (SEUs) in Configuration Memory of Lattice ECP5 FPGAs (MA Embedded Systems; Betreuung: Christian Fibich). Begründung (Kurzfassung): fundierte Analyse von Fehlermechanismen und „kritischen Bits“ mit hoher Relevanz für robuste Systeme.

Computer Science & Applied Mathematics

Preisträger: Milos Jovanovic – Fachhochschule Technikum Wien Information Artificial Intelligence Chatbot (Master AI Engineering; Betreuung: Isabel Dregely & Bernhard Knapp). Begründung (Kurzfassung): innovative, offene Systemarchitektur mit semantischer und lexikalischer Suche; nachhaltiger Nutzen für Informationszugang.



Über die FH Technikum Wien



Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie rund 18.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.700 Studierende, davon mehr als 1.000 Frauen, in mehr als 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die Studiengänge werden in Tagesform oder Abendform angeboten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. Absolvent*innen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle.



Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

Weitere Informationen: www.technikum-wien.at



Druckfähige Bilder hier im Cloud-Ordner.

Copyright: FH Technikum Wien / Alek Kawka



Auf den Bildern: Preisträger*innen des Teaching Awards 2025 im Festsaal der FH Technikum Wien, beim Teaching Award am 20. Oktober 2025.



Weiterführende Informationen:



Teaching Award 2024 an der FH Technikum Wien: Exzellente Lehrende und innovative Masterarbeiten



Gute Lehre ausgezeichnet: Teaching Awards 2023 an der FH Technikum Wien verliehen



Gewinner*innen des FHTW Teaching Award 2022