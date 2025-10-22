FPÖ – Weinzierl: „Grüner Infrastruktur-Kahlschlag war ein Anschlag auf Österreichs Zukunft!“

Wien (OTS) -

„Was Österreichs Infrastruktur in den letzten fünf Jahren erleben musste, war ein beispielloser, ideologisch motivierter Anschlag der Grünen auf die Lebensadern unseres Landes. Die Blockade wichtiger Straßenbauprojekte von Ost bis West ist kein Zufall, sondern ein systematischer Versuch, die Mobilität der Bürger einzuschränken, die regionale Wirtschaft zu strangulieren und Österreich in den Stillstand zu zwingen“, erklärte heute FPÖ-Jugendsprecher NAbg. Maximilian Weinzierl in seinem Debattenbeitrag anlässlich der heutigen Sondersitzung des Nationalrats. Für Weinzierl sei grüne Verkehrspolitik eine „offene Kriegserklärung an alle Pendler, an die hart arbeitende Bevölkerung und an die Jugend, der man die Zukunft verbaut.“

„Ob bei der S34 im Traisental, dem Lobautunnel in Wien oder bei unzähligen anderen Umfahrungs- und Ausbauprojekten in den Bundesländern: Längst beschlossene, fertig geplante und für die Bevölkerung dringend notwendige Projekte werden mit immer neuen, fadenscheinigen Prüfschleifen, manipulierten Zielvorgaben für die ASFINAG und Horrormärchen über angebliche Kostenexplosionen sabotiert. Die Grünen agierten in ihrer Regierungsverantwortung wie ‚Klimakleber im Ministerrang‘ – sie blockierten nicht nur eine Straße, sondern die Entwicklung des ganzen Landes, und die ÖVP leistete dabei willfährigen Beistand!“, so Weinzierl, der auch daran erinnerte, dass gerade Gewessler wie niemand anderer die bequemen Sitze in Privatjets liebte, um rund um die ganze Welt zu jetten.

Diese Politik der Realitätsverweigerung habe fatale Folgen. „Wer Straßen blockiert, blockiert Wohlstand und Sicherheit. Überall im Land ächzen die Menschen unter täglichen Staus, Lärm und gefährlichen Verkehrssituationen auf überlasteten Bundesstraßen. Handwerker kommen nicht zu ihren Kunden, Lieferketten reißen und ländliche Regionen werden systematisch abgehängt. In einer Zeit, in der unsere Wirtschaft nach dem Corona-Missmanagement und der Sanktionspolitik der Regierung ohnehin am Boden liegt, ist dieser grüne Blockade-Wahnsinn pures Gift für den Standort Österreich“, betonte Weinzierl.

Das Debakel um den Lobautunnel müsse eine Warnung für ganz Österreich sein. „Jahrelang wurde aus ideologischen Gründen damit ein Schlüsselprojekt unter der Aufsicht der ‚Volkspartei‘ mit ÖVP-Kanzler Nehammer verhindert. Das ist die Bilanz der schwarz-grünen Politik: teuer, ineffizient und am Ende gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung gerichtet“, erklärte Weinzierl. „Wir Freiheitliche fordern eine nationale Zukunftsoffensive für unsere Infrastruktur statt grüner Träumereien! Es braucht einen sofortigen Baustart für alle genehmigten Projekte. Es ist höchste Zeit, wieder für die Menschen in unserem Land zu bauen, statt Österreich kaputt zu verwalten!“