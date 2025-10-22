8,5 Meter Durchmesser und 1,8 Tonnen Gewicht: ORION fertigt monumentale Großleuchten für Kathedrale in Bukarest

Wien/Bukarest (OTS) -

Das österreichische Familienunternehmen ORION – Leuchten mit Stil hat eines der größten Projekte seiner Firmengeschichte erfolgreich umgesetzt: In enger Kooperation mit dem rumänischen Patriarchat (Patriarhia Română) entwickelte und fertigte ORION fünf monumentale Großleuchten für die Romanian National Cathedral in Bukarest, eines der bedeutendsten sakralen Bauwerke Osteuropas.

Nach rund einem Jahr Produktionszeit wurden im Sommer die ersten drei Luster ausgeliefert und innerhalb von drei Wochen montiert. Der größte Leuchter beeindruckt mit einem Durchmesser von 8,5 Metern, einem Gewicht von 1,8 Tonnen und einer edlen Bronze-Oberfläche. Ergänzt wird das imposante Erscheinungsbild durch kunstvoll gefertigte Messingguss-Zierelemente sowie exklusive weiße Onyx-Details.

„Dieses Projekt ist ein Meilenstein für ORION – es verbindet höchste Handwerkskunst Made in Austria mit modernster Lichttechnologie“, erklärt ORION-Geschäftsführer Florian Molecz. „Wir sind stolz darauf, ein Bauwerk von internationaler Strahlkraft mit unserer Expertise bereichern zu dürfen.“

Die Leuchten setzen auch technologisch Maßstäbe: Mit einem digitalen DALI-System ausgestattet, ermöglichen sie flexible Lichtsteuerung und individuell abgestimmte Szenarien – ein entscheidender Vorteil für sakrale Räume.

Die feierliche Eröffnungs-Messe der Kathedrale ist für den 26. Oktober 2025 geplant und wird von über 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern begleitet. Mit diesem Projekt unterstreicht ORION seine Rolle als international tätiger Partner für maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen in Architektur, Hotellerie, Gastronomie und sakralen Einrichtungen.

Der österreichische Traditionsbetrieb ORION Leuchten-Fabrik ist ein führender Hersteller hochwertiger Lampen und Beleuchtungslösungen im Wohn- und Objektbereich. Das Unternehmen ist bekannt für seine Kreativität, sein Engagement für Qualität und sein Streben nach Innovation. Mit einer breiten Produkt-Palette prägt die ORION Leuchten-Fabrik seit über 75 Jahren weltweit die Beleuchtungslandschaft.