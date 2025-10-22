- 22.10.2025, 14:29:33
„Hospiz und Palliative Care ist mehr...!“
Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von HOSPIZ ÖSTERREICH und OPG - Österreichische Palliativgesellschaft am am 31. Oktober 2025
Vorgestellt werden die gemeinsame Stellungnahme zu Sterbeverfügung und assistiertem Suizid der Österreichischen Palliativgesellschaft - OPG und HOSPIZ ÖSTERREICH und Informationen zu Hospiz und Palliative Care und aktuelle Entwicklungen in Österreich.
Sprecherinnen:
Dr.in Gudrun Kreye, Präsidentin, Österreichische Palliativgesellschaft OPG
Mag.a Barbara Schwarz, Präsidentin, HOSPIZ ÖSTERREICH
Termin:
31.10.2025 um 10:00 Uhr
Ort:
Aula am Campus, Hof 1.11
Spitalgasse 2 (Altes AKH)
1090 Wien
Um Anmeldung bis 30.10.2025 unter catrin.neumueller@hospiz.at wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
HOSPIZ ÖSTERREICH
Catrin Neumüller
+4369910814946
catrin.neumueller@hospiz.at
