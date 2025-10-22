Wandern am Nationalfeiertag in der Oststeiermark

Oststeiermark (OTS) -

Zwei Highlights laden zum Mitwandern ein: Beim Wandertag „Rund um die Pöllauer Hirschbirne“ im Naturpark Pöllauer Tal dreht sich alles um Regionalität und Artenschutz – mit der Initiative BeeWild und der besonderen BeeWild Andreas Gabalier Artenschutzharmonika. Für Stimmung sorgen Die Edlseer beim Abschlussfest im Schlosspark Pöllau.

Im Naturpark Almenland, genauer gesagt in St. Kathrein am Offenegg, begeistert der Vogelbeer-Wandertag mit herrlichen Ausblicken und kulinarischen Stationen.