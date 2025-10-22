- 22.10.2025, 13:49:40
- /
- OTS0131
Wandern am Nationalfeiertag in der Oststeiermark
Am 26. Oktober heißt es in der Oststeiermark wieder: Raus in die Naturparke und rein ins Wandervergnügen!
Zwei Highlights laden zum Mitwandern ein: Beim Wandertag „Rund um die Pöllauer Hirschbirne“ im Naturpark Pöllauer Tal dreht sich alles um Regionalität und Artenschutz – mit der Initiative BeeWild und der besonderen BeeWild Andreas Gabalier Artenschutzharmonika. Für Stimmung sorgen Die Edlseer beim Abschlussfest im Schlosspark Pöllau.
Im Naturpark Almenland, genauer gesagt in St. Kathrein am Offenegg, begeistert der Vogelbeer-Wandertag mit herrlichen Ausblicken und kulinarischen Stationen.
Mehr Informationen
Weitere Veranstaltungen, Tourentipps und Ausflugsideen zum Nationalfeiertag gibt’s auf
Rückfragen & Kontakt
Tourismusverband Oststeiermark
Geschäftsführer Stefan Schindler
Telefon: +43 3335 47147
E-Mail: info@oststeiermark.com
stefan.schindler@oststeiermark.com
Website: www.oststeiermark.com
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TST