FPÖ – Belakowitsch: „Regierung zündet mit Schwerarbeiterregelung für Pflegeberufe üblen Marketing-Schmäh!“

Wien (OTS) -

Die im Ministerrat beschlossene Aufnahme von Pflegeberufen in die Schwerarbeiterregelung bezeichnete heute FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch als „üblen Marketing-Schmäh der Verlierer-Ampel“. Eine echte Pflegeoffensive, die echte Entlastung, faire Einkommen und ganz besonders erträgliche Arbeitsbedingungen bringe, lasse die Regierung völlig vermissen. „Dafür zündet sie jetzt mit der Ausweitung der Schwerarbeiterregelung ein reines Placebo. Denn 45 Versicherungsjahre, von denen in den letzten zwanzig Jahren mindestens zehn Jahre in Schwerarbeit geleistet werden müssen, um mit 60 Jahren in Pension gehen zu können, bringt so gut wie niemand in der Pflege zusammen. Was diese Verlierer-Ampel hier als großen Wurf verkauft, ist damit nichts anderes als blanker Hohn für alle Pflegeberufe, die tagtäglich unter widrigsten Umständen großartige Arbeit für unsere Gesellschaft erbringen!“, so Belakowitsch, die auch vor der Etablierung einer „Zweiklassengesellschaft“ unter den in der Pflege Beschäftigten warnte.

Gerade angesichts des Arbeitskräftemangels in der Pflege seien derartige „Marketing-Schmähs“ der schlechtesten und gleichzeitig teuersten Regierung aller Zeiten besonders verantwortungslos: „Pflegeberufe müssen wieder attraktiver werden und dazu braucht es Maßnahmen bei den Einkommen, bei den Arbeitsbedingungen und echte Wertschätzung vonseiten der Regierung statt Heuchelei.“